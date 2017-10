Câmara de Vereadores se transforma em tribuna contra o racismo

Política 24/10/2017 | 20h53 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

Público lotou as galerias da Câmara de Vereadores para apoiar ato em repúdio a pichação racista contra estudantes da UFSM Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM





A Câmara de Vereadores de Santa Maria se transformou, na tarde desta terça-feira, numa tribuna contra o racismo.

A Casa ficou lotada para acompanhar a votação de moção de repúdio contra manifestações de cunho racial dirigidas a Fernanda Silva, 20 anos, e a Elisandro Ferreira, 42, estudantes de Direito da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e vítimas diretas de frases de ódio pichadas no Diretório Livre do Direito (DLD), no mês passado.

Um grupo de manifestantes, entre eles Fernanda e Elisandro, se reuniu em frente ao prédio da Antiga Reitoria, onde funciona o DLD , e seguiu em caminhada silenciosa até a sede do Legislativo municipal.

Alunos que foram alvo de racismo na UFSM pedem apoio à moção de repúdio

Os manifestantes vestiam camisetas vermelhas com a frase "Racismo basta!". Foram confeccionadas 200 peças, distribuídas gratuitamente, nesta terça-feira.

Quando a passeata chegou na Câmara as galerias já estavam ocupadas por estudantes, professores, servidores públicos, dirigentes sindicais e ativistas de movimentos sociais que foram dar apoio à manifestação.

Entre os presentes estava o reitor da UFSM, Paulo Burmann, que condenou a pichação e prometeu o empenho da Reitoria no sentido de identificar os responsáveis pelo ato racista.

Após episódio de racismo, prédio da UFSM ganha 16 câmeras de segurança

– O racismo é um absurdo em qualquer época histórica, mas nos dias de hoje é inadmissível.

Vamos fazer todo o esforço para descobrir a autoria.

Esse perfil não serve para a UFSM – ressaltou Burmann, afirmando que quem comete esse tipo de manifestação pode ser expulso da instituição.

VOZES NA TRIBUNA

Proposta pelo vereador Alexandre Vargas (PRB), a moção foi aprovada por unanimidade.

Após manifestação na parede do diretório, estudantes da UFSM protestam contra o racismo

Antes da votação, Fernanda e Elisandro se revezaram no uso da Tribuna Livre e arrancaram aplausos do público.

Acadêmica do 8º semestre de Direito, Fernanda contou que a primeira manifestação de intolerância foi a pichação, no mesmo diretório, do símbolo nazista de Adolf Hitler, a suástica:

– Estão se criando verdadeiros monstros na UFSM.

A estudante, que é de Santa Maria, defendeu que a luta contra o racismo é diária e que a intolerância começa com brincadeiras e piadas de cunho racial, que não podem ser aceitas.

Reitor Paulo Burmann recebeu camiseta com a frase "Racismo basta" entregue por estudantes que foram vítimas diretas de ofensas Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

Frases racistas são pichadas no diretório do Direito da UFSM

Elisandro, que está no 9° semestre de Direito, contou ter ficado abatido na época do fato e que pensou até mesmo em desistir da faculdade, o que acabou não ocorrendo pelo apoio recebido de colegas e professores.

– Nunca levantei bandeira de nenhum partido político. Mas agora acabo de levantar uma bandeira – disse o estudante, que se emocionou ao relembrar a ofensa e foi às lágrimas.

VOZES NAS GALERIAS

Entre sindicalistas, professores e estudantes também estavam outros apoiadores da causa contra o racismo.

A vereadora que tem o mandato parlamentar embalado pela fé

Funcionário do setor de vigilância da Câmara há 18 anos, Everton da Silva Soares, 47, fez questão de vestir a camiseta e de ajudar a colocar um banner no plenário.

Em discurso, vereador diz que há poucos negros no Legislativo

Autor da moção de repúdio à prática do ato de racismo contra os estudantes da UFSM, o vereador Alexandre Vargas (PRB) foi à tribuna defender sua proposição, que acabou aprovada por todos os 19 vereadores.

Câmara de Vereadores propõe novas regras para as estradas rurais

Em seu discurso, Vargas disse que a luta contra o racismo tem que ser diária.

Ele lembrou uma série de palavras e expressões pronunciadas cotidianamente que têm cunho racista, como denegrir e mercado negro.

Com base em dados do Atlas da Violência, estudo divulgado anualmente no Brasil pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o vereador lembrou que a maioria das vítimas de mortes violentas no país são homens negros, jovens e de baixa escolaridade.

Vereadores querem respostas sobre demoras nos casos do Restaurante Popular e do Hospital Regional

– De cada 100 assassinatos no país, 71 são de negros – citou o vereador.

Ao falar sobre as poucas oportunidades aos negros, Vargas citou a própria Câmara de Vereadores como exemplo.

Ele lembrou que a Casa tem apenas uma vereadora negra (Lorena Santos, do PSDB, a Pastora Lorena) e de 105 assessores, apenas quatro seriam negros.

– Dizer que somos contrários ao racismo não basta. É preciso ações como esta – afirmou.

A moção teve os votos favoráveis de 19 dos 21 parlamentares.

Comissão avalia se declaração de vereador durante sessão foi ofensiva

Estavam ausentes Pastora Lorena, dispensada da sessão, e Valdir Oliveira (PT), que foi a uma audiência no Fórum e chegou depois da votação.

HISTÓRICO DE INTOLERÂNCIAS

– Em 17 de agosto deste ano, uma suástica (símbolo do nazismo) foi desenhada sob os pés de uma águia em uma das paredes do Diretório Livre do Direito

– Em 15 de setembro deste ano, as paredes do mesmo diretório apareceram pichadas com três frases racistas: "Fernanda e Elisandro, o lugar de vocês é no tronco", "fora negros" e "negrada fora"

– Os 2 casos estão sob investigação da Polícia Federal, que ainda não identificou os autores

Vereador protocola projeto de lei para multar práticas de trote contra Bombeiros, Brigada Militar e Samu

– O reitor Paulo Burmann também determinou a apuração de ambas as manifestações