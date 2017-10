Câmara de Vereadores propõe novas regras para as estradas rurais

Política 17/10/2017 | 20h50 Atualizada em

Novas regras para a construção de estradas rurais foram sugeridas por comissão de vereadores à prefeitura de Santa Maria Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

A Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais da Câmara de Vereadores apresentou sugestões à prefeitura sobre as estradas rurais.

O objetivo é auxiliar o Executivo a elaborar projeto de lei para estabelecer novas normas para as vias do interior. O assunto foi discutido na segunda-feira.

Entre as propostas estão a definição de largura para as vias rurais, a proibição do plantio de árvores na faixa de domínio das estradas e o tráfego de máquinas agrícolas com esteiras metálicas nas pontes e estradas.

7 obras públicas que estão paradas e deixam de atender à comunidade

Há casos em que os proprietários terão que pedir autorização para realizar melhorias, como a instalação de redes de água.

Participaram da reunião representantes da prefeitura, entre eles os secretários Vilson Serro (Instituto de Planejamento), e Rodrigo Menna Barreto (Desenvolvimento Rural), da Câmara, do Sindicato Rural e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

Pátio Rural deve ganhar investimento de R$ 200 mil em 2018

A Câmara foi representada pelos vereadores Luciano Guerra (PT), Marion Mortari (PSD), Jorge Trindade (Rede), Jorjão, e Valdir Oliveira (PT).

AS PROPOSTAS DO LEGISLATIVO

– Estradas principais terão a largura de 22 metros no total e 8 metros de pista para tráfego

– Estradas secundárias terão a largura de 16 metros no total e 7 metros de pista de tráfego

11 ruas de Santa Maria passam por diagnóstico no asfaltamento

– Estradas vizinhas terão a largura de 11 metros no total e 4 metros de pista para tráfego

– A prefeitura ficará autorizada a entrar nas propriedades rurais para desobstruir desaguadouros e valas, que deverão seguir as normas do Daer, observando tipo de terreno e cursos d´água

– Nos acessos às propriedades rurais e lavouras será obrigatória a utilização de tubos com autorização prévia da prefeitura

Escolas municipais aguardam reparos de emergência

– A limpeza da vegetação à margem das estradas dependerá de licenciamento ambiental

– Fica proibido o plantio de árvores e arbustos na faixa de domínio das estradas rurais

– Fica proibido o tráfego de máquinas agrícolas com esteiras metálicas nas pontes e estradas rurais

Comunidade do Bairro Diácono João Luiz Pozzobon quer saneamento

– A instalação de redes de água no interior deve ser solicitada à prefeitura

– A instalação de postes de luz na faixa de domínio das estradas rurais deverá ter licença prévia da prefeitura

– Fica proibida a construção de açudes, bebedouros, barragens e tanques de piscicultura em locais que possam interferir na drenagem das estradas rurais