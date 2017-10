Aprovada emenda com verba para a duplicação das BRs em Santa Maria

Santa Maria 17/10/2017 | 20h45 Atualizada em

Nesta terça-feira à noite, os três senadores e 31 deputados federais da Bancada Gaúcha no Congresso Nacional elegeram as 17 obras do Estado que ganharão verbas de emenda de bancada. A boa notícia é que, das 44 emendas apresentadas, a duplicação das BRs de Santa Maria foi eleita entre as 17 que devem receber recursos.

O montante de verbas proposto pela bancada para a duplicação das nossas BRs ainda não havia sido definido, mas a inclusão da obra como prioritária já é uma pequena conquista, pois qualquer recurso além do previsto no Orçamento da União pode fazer diferença no andamento dos trabalhos em 2018. No Orçamento, estão previstos só R$ 25 milhões para a travessia no ano que vem.

No segundo turno de votação, os parlamentares definiram que a duplicação da BR-116, de Guaíba a Pelotas, foi a obra mais votada e, portanto, terá recursos garantidos, com emenda impositiva, em que o governo é obrigado a repassar verbas – a pressão de seis prefeitos e 30 entidades daquela região, feita em Brasília, deu efeito. Ainda não havia confirmação de qual seria a segunda obra com emenda impositiva.