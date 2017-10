10 mil disputam 137 vagas no concurso da prefeitura de Santa Maria

Concurso público 29/10/2017 | 18h57 Atualizada em

O concurso para 137 vagas para a prefeitura de Santa Maria, realizado na manhã e na tarde deste domingo, reuniu cerca de 10 mil candidatos em 12 locais de prova. O índice de abstenção – candidatos que não compareceram aos locais de prova –, foi de 11,32%, cerca de 1,2 mil pessoas, segundo a organização do certame.

Além das abstenções, 122 pessoas pediram a devolução do dinheiro de inscrição e não fizeram a prova. Isso ocorreu porque a prova seria aplicada no dia 22 e foi transferida por causa de estragos da tempestade em prédios que sediariam o concurso. Dos 122 pedidos, 107 foram deferidos. A prefeitura não detalhou o número de desistências por edital.

GABARITO

O gabarito preliminar das provas deve ser divulgado a partir das 14h desta segunda-feira, no site da prefeitura ou Objetiva. A partir de terça-feira, começa o período para interposição de recursos para questões. No dia 21 de novembro, será feita a divulgação do gabarito definitivo e das notas da prova objetiva.