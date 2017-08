Veja o que três vereadores de Santa Maria estão fazendo em Brasília

Política 15/08/2017 | 20h55 Atualizada em

Os vereadores Alexandre Vargas (PRB), Daniel Diniz (PT) e Marion Mortari (PSD) viajaram a Brasília na segunda-feira, onde ficarão até quinta-feira, para visitar gabinetes parlamentares em busca de recursos para Santa Maria.

As áreas prioritárias são melhorias em unidades de saúde, compra de máquinas para os distritos e a recuperação de pelo menos três ginásios públicos.

Ontem, o trio visitou quatro deputados (veja ao lado), entre eles o deputado Paulo Pimenta (PT), para solicitar emendas.

Eles também tiveram uma rápida conversa com o deputado Pompeo de Mattos (PDT) e fizeram uma visita ao coordenador da Frente Parlamentar em Defesa das Economias Solidária, Criativa e Digital, deputado federal Raimundo Angelim (PT/AC).

A visita a Angelim, que não pode apresentar emendas para o Estado, teve como objetivo convidá-lo para a Feira Internacional do Cooperativismo de 2018, quando os eventos completam 25 anos.

Para essa viagem, a Câmara vai gastar R$ 8.496 com os três vereadores, incluindo passagens aéreas (R$ 963 para cada um, no total de R$ 2.889, incluindo ida e volta) e diárias (R$ 1.869 para cada um).

Alexandre, Diniz e Mortari repetem missão semelhante aos colegas Admar Pozzobom (PSDB), Manoel Badke (DEM) e Vanderlei Araújo (PP), que em abril também foram à Capital Federal para pedir emendas para Santa Maria, entre elas recursos para a compra de máquinas. Na época, a viagem custou R$ 10 mil.

JUSTIFICATIVAS

O grupo que está em Brasília afirma que é preciso ir até os parlamentares para garantir recursos. Eles argumentam que esta é a melhor época para pleitear dinheiro no orçamento porque é o período (de 2 a 23 de agosto) em que deputados e senadores têm para apresentar emendas para 2018.

– Estamos em um período que é de definição e temos que fazer pressão política – justifica Diniz, dizendo que a cidade poderá receber mais de R$ 1 milhão em 2018 se cada um dos políticos visitados prometer R$ 250 mil em emendas.

Alexandre e Mortari também defendem as viagens como a maneira mais eficaz de engordar o orçamento municipal.

– Todos os deputados nos garantiram que irão enviar emendas. Também vamos tentar dinheiro para o esporte e a agricultura – diz Alexandre.

– Com certeza esta viagem vai compensar. Tem que vir aqui plantar para depois colher. Se ficarmos só no telefone não vamos conseguir nada para a cidade – avalia Mortari.

AGENDA NA CAPITAL FEDERAL

–Quem viajou– Alexandre Vargas (PRB), Daniel Diniz (PT) e Marion Mortari (PSD)

– Quantos dias – Quatro dias (saíram segunda-feira e voltam no início de sexta-feira)

– Objetivo – Visitas oficiais a deputados e senadores gaúchos para buscar recursos para Santa Maria

– Gabinetes visitados – Gabinetes dos deputados federais Paulo Pimenta (PT), Carlos Gomes (PRB), Afonso Hamm (PP), Elvino Bohn Gass (PT) e Raimundo Angelim (PT –AC). Os três também tiveram um rápido encontro com o deputado federal Pompeo de Mattos (PDT)

– Alguns projetos e pedidos – A prioridade é garantir recursos por meio de emendas parlamentares para três áreas: Saúde (principalmente para melhorias de postos de saúde), infraestrutura dos distritos (compra de máquinas) e recuperação de ginásios públicos, entre eles Oreco, no Bairro Tancredo Neves; São Marcos, no distrito de Arroio Grande; e Guarani-Atlântico, no Bairro Salgado Filho

– Viagem – R$ 8,4 mil, entre diárias e passagens aéreas dos três vereadores

Agenda de hoje

– Visitas aos gabinetes dos senadores Paulo Paim (PT) e Lasier Martins (PSD)

– Visita aos gabinetes dos deputados Danrlei de Deus (PSD) e Henrique Fontana (PT)