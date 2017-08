UFSM deve colaborar com criação de sistema de GPS para ônibus de Santa Maria

Transporte 16/08/2017 | 13h30 Atualizada em

Ao que tudo indica, a UFSM poderá colaborar com a prefeitura e com a Associação dos Transportadores Urbanos (ATU) no desenvolvimento de um sistema de GPS para os ônibus. Nesta terça, foi feita a primeira reunião para discutir o assunto, no Laboratório de Geoprocessamento da UFSM.

Como a equipe está envolvida com projetos para serem apresentados na Expointer, após esse evento do agronegócio, as partes voltarão a sentar para definir as necessidades das empresas e da prefeitura e quais as possibilidades da UFSM de desenvolver esse trabalho, que permitirá informar (via aplicativos e/ou painéis nos abrigos) quanto tempo falta para o ônibus passar.

Começa venda online de ingressos para o cinema



A vantagem de a UFSM desenvolver esse projeto seria a economia gerada, pois o custo para comprar um sistema desses da iniciativa privada é estimado em mais de R$ 1,2 milhão – valor que acabaria sendo repassado para o custo da passagem de ônibus. Porém, ainda não há prazo para essa ideia sair do papel.