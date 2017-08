Taxistas de Santa Maria podem concorrer a vagas no ponto do novo shopping

Transporte 14/08/2017 | 20h16 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Foi lançado o edital para ocupação das vagas no ponto de táxi do Shopping Praça Nova, no Bairro Patronato, que abrirá as portas ao público a partir do dia 1º de setembro. Quem já tem a licença para o serviço poderá concorrer a uma das 8 vagas disponíveis.

88 vagas de empregos e estágios para terça-feira



Os interessados podem fazer o pedido até o dia 25 de agosto, nos guichês da Secretaria de Mobilidade Urbana, localizados no primeiro andar do Centro Administrativo Municipal (Rua Venâncio Aires, nº 2.277, Centro), das 7h30min às 13h.

Caso o número de inscritos seja maior do que o número de vagas será feito um sorteio no dia 29 de agosto, às 14h,no Salão Nobre do Edifício João Fontoura Borges (SUCV), na Rua Venâncio Aires, nº 1.934.

Guarda Municipal ganha acesso a banco de dados nacional





* Com informações da assessoria de comunicação da prefeitura