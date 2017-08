Shopping faz promoção com até 70% de desconto no fim de semana

Liquidação 04/08/2017 | 11h48 Atualizada em

O Santa Maria Shopping promove mais uma edição do Bazar 2017 neste fim de semana. O bazar é uma liquidação com descontos de até 70% em produtos vendidos pelas lojas e vai funcionar nesta sexta, no sábado e na segunda-feira. No domingo, as lojas não abrem.

De acordo com o shopping, as cerca de 65 lojas vão participar da liquidação, e os consumidores vão encontrar descontos em roupas, calçados, eletrônicos, enxovais, acessórios e artigos de decoração.

O atendimento nas lojas do Santa Maria Shopping é das 9h às 20h, no Calçadão Salvador Isaia. A praça de alimentação fica aberta até as 21h.