Santa Maria vai sediar circuito internacional de vinhos

Economia 17/08/2017 | 20h50 Atualizada em

A produção de vinhos em Santa Maria e região vem ganhando força, nos últimos 20 anos, assim como não para de crescer o número de apreciadores da bebida. Pensando nisso, será realizado no dia 26 de agosto, um sábado, o 1º Circuito Internacional do Vinho, com o tema A Noite do Uruguai no Brasil, que terá mesa de queijos, pães, risoto e azeites, além da apresentação de vinhos de seis vinícolas do Uruguai e cinco do Brasil.

Mercados estudam alternativa para voltar a abrir aos domingos



Como cada vinícola levará de cinco a seis vinhos diferentes, o público poderá apreciar e conhecer mais de 50 tipos ao longo do evento. O Circuito será no Itaimbé Palace Hotel, às 19h30min do dia 26.

A experiência será orientada pelo sommelier internacional, Daniel Arraspide, e pelo sommelier Emerson Nereu, da Vinícola Ópera Viva, do Recanto Maestro, em São João do Polêsine. A intenção é realizar esse evento uma vez por ano, e incluir vinhos de outros países a cada edição.

VÍDEO: Filho faz brincadeira, e mãe leva um susto com drone em Santa Maria



Para essa 1ª edição, são esperadas de 250 a 300 pessoas. Já há confirmação de grupos que virão do Uruguai e de cidades como Porto Alegre, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Santa Cruz do Sul. No evento, haverá ainda expositores de queijos e azeites, acessórios para vinho e workshop de música clássica com a Orquestra Jovem Recanto Maestro.

Os convites estão à venda ao público em geral por R$ 100 (1º lote) e R$ 130 (2º lote), nas lojas Tevah, no Itaimbé Palace Hotel e na Casa Di Paolo, no Recanto. Informações e reservas no e-mail contato@viccino.net ou no (55) 99946-2828.