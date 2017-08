Santa Maria sedia dois eventos ligados ao campo nesta quinta

AGRONEGÓCIO 09/08/2017 | 15h24 Atualizada em

Dois eventos ligados ao meio rural ocorrem nesta quinta-feira, na cidade. Um é o Jovens em Campo, realizado pelo Senar com apoio do Sindicato Rural de Santa Maria. O encontro consiste em vários painéis com temas ligados ao mercado das principais culturas, bem como pecuária, soja, trigo entre outros (veja programação abaixo). O evento é a partir das 8h e se estende até as 18h no auditório Flávio Miguel Schneider (prédio 42 do Centro de Ciências Rurais) da UFSM.

A iniciativa é aberta ao público e a inscrição, que é gratuita, pode ser feita na hora. Ao todo, são oferecidas 350 vagas. Os participantes receberão um certificado. Informações pelo (51) 99603-4234.

O segundo evento é o Seminário Regional de Cooperativismo, promovido pela Emater e que que tem como tema "Políticas públicas para inserção da agricultura familiar nos mercados institucionais e convencionais", que é direcionado a produtores e comerciantes que atuam ou têm interesse em entrar na cadeia de fornecimento/compra de produtos desta área. O seminário ocorre na parte da tarde, a partir das 13h30min, no Instituto São José, no bairro Dom Antônio Reis, em Santa Maria. São palestras e debates com assuntos ligados o sistema de redes de cooperação, distribuição e abastecimento (confira programação a seguir):

Jovens em Campo - 8h - 10/08 - UFSM



8h - Credenciamento

9h - Abertura

9h15min - Painel Gestão e planejamento: Custos de produção e perspectivas de mercado das principais culturas, com Antônio da Luz



10h - Painel da Soja, com Narciso Barison

10h20min - Painel do Trigo, com Paulo Pires

10h40min - Painel da pecuária, com Fernanda Costa Beber

11h - Painel do Arroz, com Fernando Rechsteiner

11h20min - Painel do Milho, com Rafael Moreno

11h40 - Espaço aberto à perguntas

13h - Almoço

14h30min - Painel de Inovação no Agro

16h - Painel de Empreendedorismo Motivacional, Perestroika

18h - Encerramento

Informações pelo (51) 99603-4234







Seminário Regional de Cooperativismo - 13h30min - 10/08 - Instituto São José

13h40min - Abertura com Jorge Pozzobom, prefeito de Santa Maria

14h - Palestra "Políticas públicas para inserção da agricultura familiar no comércio regional de alimentos", com o secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo Tarcísio Minetto

14h30min - Palestra "Abastecimento regional de alimentos", com o assistente técnico regional da Emater/RS Eduardo Rigon Gelain

14h50min - Apresentação do projeto de implantação do Centro de Recebimento e Distribuição de Alimentos, com o secretário municipal de Desenvolvimento Rural Rodrigo Menna Barreto.

15h10min - Debate Agricultura familiar e Comércio Regional de Alimentos, com o Sindigêneros Santa Maria

15h30min - Discussão sobre "Estratégias de comercialização em redes de cooperação", com Emater/RS e Redecoop

16h - Espaço aberto à perguntas

16h40min - Lançamento do Projeto de Construção do Centro Regional de Recebimento e Distribuição de Alimentos, com visitação ao local

17h30min - Encerramento

Informações pelo (55) 3222-4011.



