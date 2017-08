Santa Maria fecha mais de 100 empregos em julho

Caged 17/08/2017 | 14h01 Atualizada em

Assim como a economia, que vive altos e baixos, a geração de empregos em Santa Maria ainda não conseguiu decolar de vez. Mesmo havendo alguns meses com números positivos, depois acaba havendo quedas.



Foi o caso de julho, quando foram cortados 103 empregos na cidade, o que foi puxado pelas principais setores da economia local (serviços, comércio e indústria) que fecharam no negativo.

Ao menos, no acumulado do ano, Santa Maria ainda está no positivo, com 337 novos postos criados. É só um alento, pois o resultado é muito abaixo de anos de economia forte.

Possivelmente em agosto, quando devem ser registradas boa parte das vagas para as lojas do novo shopping, os números irão melhorar. Essa é a esperança, pois só o Diário noticiou seleção para pelo menos 365 vagas.