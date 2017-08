Santa Maria elege Segurança e Saúde na Consulta Popular

Política 07/08/2017 | 20h41 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Município conseguiu, assim como outros 12 da região, garantir recursos para equipar polícia no orçamento de 2018 Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

A compra de viaturas e equipamentos para a polícia foi a demanda mais votada pelos eleitores dos 19 municípios do Conselho Regional de Desenvolvimento Central (Corede Central), por meio da Consulta Popular realizada na semana passada pelo governo do Estado.

A melhoria dos postos de saúde ficou em segundo lugar. Os números oficiais foram divulgados ontem à tarde, mas o Corede Central pediu a revisão da contagem dos votos.

– Um vírus atingiu os computadores e ainda houve uma sobreposição de votos, que pode ter alterado resultados – justifica o presidente do Corede Central, Antonio Carlos Jordão, que espera a recontagem para tirar qualquer dúvida.



O futuro do governo Michel Temer na visão de santa-marienses

Pelos números divulgados pelo coordenador estadual da Consulta Popular, Teonas Baumhardt, Santa Maria conseguiu votos suficientes para ser contemplada com dinheiro para as duas demandas no orçamento estadual do próximo ano.

No total, 13 cidades votaram por dinheiro para equipar órgãos policiais, enquanto 11 apostaram em melhorias nas unidades de saúde.

Ivorá, Jari e São João do Polêsine não atingiram votos necessários e não vão receber dinheiro da Consulta Popular no orçamento de 2018.

No entanto, como o Corede pediu a recontagem pode haver alguma mudança. No dia 28 deste mês, o Corede Central realizará assembleia regional para definir quanto caberá a cada município dos R$ 2,07 milhões reservados para o processo de participação popular.



Faltam votos para Santa Maria entrar no bolo das verbas da Consulta Popular



VOTAÇÃO NA REGIÃO

– R$ 2,07 milhões é o montante destinado à região para divisão entre os municípios contemplados na Consulta Popular

– Os 19 municípios do Corede Central obtiveram número mínimo de votos, mas 3 (Ivorá, Jari e São João do Polêsine) não conseguiram votos suficientes nos programas e não vão receber nenhum recurso da Consulta Popular no orçamento de 2018

– Santa Maria garantiu número suficiente de votos e garantiu recursos nas 2 demandas: compra de viaturas e armamentos e melhorias em postos de saúde



De leiteiro a veterinário, professor e vereador em Santa Maria



– Dos 16 municípios do Corede, 13 conseguiram verbas para viaturas e armamentos e 10 para melhorias nos postos de saúde

– R$1,2 milhão, ou 60% do valor total, é o montante destinado à área de Segurança Pública na região

– R$ 829,7 mil, ou 40% do valor total, é o montante destinado à área de saúde na região

– Nas 19 cidades do Corede Central, 9.250 votaram na demanda da segurança pública e 6.764 na demanda da saúde

– Irão receber verba para viaturas e armamentos: Santa Maria, Agudo, Faxinal do Soturno, Itaara, Júlio de Castilhos, Nova Palma, Pinhal Grande, Quevedos, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, Silveira Martins, Toropi e Tupanciretã



A vida do ex-prefeito Nascimento longe do Coração do Rio Grande



– Irão receber verba para melhoria nos postos de saúde : Santa Maria, Agudo, Dilermando de Aguiar, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Formigueiro, Itaara, Júlio de Castilhos, Nova Palma, São Pedro do Sul e Tupanciretã

– Dia 28 de agosto, às 14h30min, em Santa Maria, deverá ser realizada assembleia regional do Corede para a divisão dos recursos entre os municípios contemplados