Rua da Acampamento não será mais bloqueada para shows

Depois da polêmica gerada pelo anúncio de bloqueio da Rua do Acampamento para a realização de shows oferecidos pelo Grupo Grazziotin, que está inaugurando duas lojas na cidade, a prefeitura decidiu voltar atrás. Uma reunião com representantes do comércio local no início da manhã de hoje deverá colocar um ponto final à polêmica, com a transferência das apresentações artísticas para outro lugar.



– A possibilidade de bloqueio da Acampamento estava sob avaliação porque havia um pedido da empresa. Mas não será mais lá – garantiu ontem à tarde o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Ewerton Falk, que não quis adiantar o novo local dos shows.

O Diário apurou com dirigentes de entidades e com a própria prefeitura que a Praça Saldanha Marinho será, provavelmente, o novo palco das apresentações que ocorrerão à noite, de quarta-feira a sábado.

Segundo Falk, "se a praça não estiver ocupada", os shows poderão ser transferidos para lá. Mas a resposta definitiva só será dada hoje porque ainda há negociações com o Grupo Grazziotin, lojistas da Acampamento, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Sindicato dos Lojistas da Região Centro (Sindilojas).

O bloqueio da Acampamento deveria ocorrer a partir de hoje para teste de palco. Os cinco dias de interrupção do trânsito na principal via do Centro, que também é corredor de ônibus, dividiu opiniões na página do Diário no Facebook e gerou 132 comentários.

– Trancar o trânsito para protesto contra os preços abusivos e serviço ineficiente da ATU é vagabundagem. Como sempre o empresariado fazendo de gato e sapato a cidade – opina a internauta Francys Albrecht.

– Geral reclamando, vai ser um dos maiores e melhores shows de Santa Maria, com grupos tradicionais, trazendo cultura e visibilidade pra cidade, sem contar que a Grazziotin estará gerando centenas de empregos na cidade, povo tem que se ferrar, nunca tem nada e quando tem ficam reclamando – argumenta outro internauta, Heenry Muniz.

Também foi motivo de reclamação de lojistas. Eles alegam privilégio a um único empreendimento, reclamam prejuízos na semana que antecede o Dia dos Pais e se queixam de eventuais transtornos, principalmente para usuários de ônibus.

O gerente operacional do Sistema Integrado Municipal (SIM), consórcio das empresas de transporte coletivo, Cristiano Andretta, diz que cerca de 100 mil usuários de ônibus são transportados pela Acampamento, todos os dias. Ele admite impacto, mas diz que o planejamento estava sendo feito há mais de uma semana.

Já o advogado do Sindilojas e da CDL, Rafael Bagolin, diz que se a rua fosse bloqueada poderia haver prejuízos ao comércio.





OS SHOWS

Os shows são de graça e abertos ao público em geral. Todos começam às 19h

– Quarta-feira, dia 9: João Luiz Corrêa e Grupo Campeirismo

– Quinta-feira, dia 10: Grupo Rodeio

– Sexta-feira, dia 11: Cia da Cidade

– Sábado, dia 12 : César Oliveira e Rogério Melo

BOM SENSO E NATAL

A presidente da CDL, Marli Rigo, afirma que a entidade sugeriu a transferência dos shows para a Saldanha Marinho e que a tendência é essa. Para o presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria (Cacism), Rodrigo Decimo, interromper o trânsito na Acampamento gera um impacto enorme, mas ele pondera que existe a possibilidade de uma contrapartida da Grazziotin, que injetaria dinheiro no Natal do Coração. Seria algo em torno de R$ 100 mil.

O chefe da Casa Civil, Guilherme Cortez, confirma o interesse da Grazziotin em ajudar no Natal do Coração, mas não confirma valores, assim como Falk. E diz que a mentalidade da cidade precisa mudar.– E se a Grazziotin desistisse do empreendimento? A Acampamento corre o risco de virar uma Avenida Rio Branco. Nosso objetivo maior é apoiar todos aqueles que quiserem empreender na cidade – ressalta ele.

Na manhã desta segunda-feira, a gerente responsável pelo Grupo Grazziotin em Santa Maria, Luciane Modernel, confirmou que haveria mudança de local para a Praça Saldanha Marinho. Confira aqui mais detalhes.





Representantes de entidades opinam

"Temos uma relação institucional muito boa com a prefeitura e não precisaremos entrar na Justiça. Já está praticamente tudo resolvido. Isso (consenso) é bom para as redes de fora, para as lojas da cidade e para a população."

Marli Rigo, presidente da CDL

"Achamos meio complicado mexer com o trânsito da Acampamento durante cinco dias, mas parece que a solução está se encaminhando. Ficaria muito mais simpático para a empresa (Grupo Grazziotin) transferir os shows para a praça e não causar nenhum transtorno."

Ademir José da Costa, presidente do Sindilojas

"Transferir para a praça seria uma forma de contornar as divergências. Não tenho conhecimento específico de mobilidade, mas um evento como esse, fechando a Acampamento, logicamente vai ter algum impacto, porém imagino que, com planejamento prévio, será possível minimizar transtornos."

Rodrigo Decimo, presidente da Cacism

"Estamos conversando (sobre a queixa dos lojistas), mas Santa Maria tem que mudar de cultura, tem que estar preparada para grandes eventos. Serão cinco dias de shows de graça para a população. Mas tudo que é novo gera um pouco de dúvida."

Guilherme Cortez, chefe da Casa Civil da prefeitura