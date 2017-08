Restaurante que abrirá no novo shopping faz seleção para três cargos em Santa Maria

Oportunidades 09/08/2017 | 09h22 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

A Intelectus Gestão Estratégica de Pessoas está fazendo a seleção de três vagas de emprego para o bar e restaurante The Park, que abrirá no Boulevard do shopping Praça Nova Santa Maria. É uma vaga para operador de caixa, uma para atendente/garçom e uma para lavador de louças.

Os interessados em concorrer devem se cadastrar no site www.intelectusconsultoria.com.br, onde há os requisitos para cada vaga.

O The Park e os outros cinco restaurantes e bares do Boulevard não fecharão às 10h, como as demais lojas do Praça Nova, mas ficarão abertos até de madrugada. É que o Boulevard fica na frente do shopping, em área separada.