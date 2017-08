Restaurante do novo shopping ainda recebe currículos para 55 vagas

Oportunidade 05/08/2017 | 09h30 Atualizada em

Não há indicadores oficiais de desemprego em Santa Maria, mas quando surgem seleções de emprego podemos ter uma noção do impacto dele na vida das pessoas. São centenas de currículos enviados para cada loja que anuncia vagas. A coluna divulgou, há um mês, que o restaurante e padaria Due Fratelli, de Camobi, vai abrir uma filial no shopping Praça Nova e que recebia currículos para 55 vagas.

Até agora, mais de 700 currículos foram enviados – numa média geral, são 12 candidatos por vaga, mas claro que varia de acordo com o cargo.

A empresa seguirá recebendo currículos até outubro, pois a filial no shopping abrirá em novembro, já que as obras começarão agora em agosto.

As 55 vagas são para os cargos nas áreas de confeitaria, padaria, caixa e frente de caixa, além de empacotadores, cozinheiros, pizzaiolos, auxiliares de cozinha, churrasqueiro e auxiliares de estoque.

Os currículos não são mais recebidos por e-mail, devendo apenas ser cadastrados no site www.restauranteduefratelli.com.br, em que é preciso informar um contato e apontar qual é a vaga de interesse.