Quina acumula e paga R$ 3,2 milhões

Loterias 15/08/2017 | 08h24 Atualizada em

Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 4.455 da Quina sorteadas nesta segunda-feira. O prêmio acumulado para o próximo concurso, segunda a Caixa, é de R$ 3,2 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 33, 38, 58, 72 e 76.

Confira o rateio:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 71 apostas ganhadoras, R$ 6.274,67

Terno - 3 números acertados - 5.502 apostas ganhadoras, R$ 121,76

Duque - 2 números acertados - 133.444 apostas ganhadoras, R$ 2,76

LOTOFÁCIL

Uma aposta acertou as 15 dezenas do concurso 1.550 da Lotofácil. Os números sorteados foram: 03, 04, 05, 07, 08, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24 e 25.

Veja o rateio:

15 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 1.649.667,73

14 acertos - 731 apostas ganhadoras, R$ 991,96

13 acertos - 25.237 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 210.990 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 1.040.070 apostas ganhadoras, R$ 4,00