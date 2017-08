Publicado edital para contratação temporária de 300 veterinários

Oportunidade 11/08/2017 | 14h17 Atualizada em

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) publicou nesta sexta-feira edital para a contratação temporária de 300 veterinários para trabalhar na inspeção nas linhas pré e pós morte (antes e depois do abate) dos frigoríficos. Há 12 vagas para atuar no Rio Grande do Sul, sendo uma para Santa Maria.

O contrato de trabalho tem a duração de um ano, com a possibilidade de prorrogação por mais um ano. O salário será de R$ 6.710,58. A Escola de Administração Fazendária (Esaf) é a organizadora responsável pela seleção. Do total de vagas, 20% serão reservadas para pessoas negros.

Os candidatos devem ter diploma de curso de nível superior em Medicina Veterinária e registro ativo nos conselhos regionais ou federal de medicina veterinária. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

As inscrições começam na segunda-feira e vão até o dia 20 de agosto a taxa é de R$ 100. A seleção será por prova objetiva com 40 questões no dia 17 de setembro. Experiência dos candidatos e títulos também serão avaliados. Para conferir o edital ou efetuar a inscrição clique aqui.

As provas serão aplicadas em Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Manaus, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Salvador, São Luís, São Paulo e Teresina. O resultado da seleção será divulgado em 6 de novembro.



* Com informações da assessoria de comunicação do Mapa