Provas do concurso da prefeitura de Santiago serão no campus da URI

No próximo dia 27 de agosto, a Objetiva Concursos vai aplicar as provas aos inscritos no concurso da prefeitura de Santiago. A empresa informa que é importante que os candidatos estejam no local com uma hora de antecedência para fazer o processo de identificação. O local será o campus da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), na Avenida Batista Bonoto Sobrinho, 733.



É preciso levar documento de identificação (RG, CNH ou carteiras profissionais, certificado de reservista, passaporte ou carteira de trabalho –não serão aceitas cópias de documentos), caneta esferográfica azul ou preta de ponta grossa, comprovante de inscrição e pagamento (boleto bancário quitado).



As provas serão aplicadas em dois turnos. Às 9h, fazem as provas os candidatos que disputam os cargos de agente administrativo, auditor fiscal tributário, cuidador, engenheiro civil, tesoureiro e tesoureiro adjunto.

Às 15h, será a vez dos candidatos que disputam os cargos de assistente social, motorista, técnico em informática, eletricista, mecânico II, operador de máquinas, auxiliar em saúde bucal, médico, médico pediatra, nutricionista, odontólogo, endodontista, periodontista, protesista, traumato-buco-maxilo-facial, técnico em enfermagem, professor anos finais de Geografia e Português.