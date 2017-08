Projeto Esperança/Cooesperança completa 30 anos com feira especial neste sábado em Santa Maria

Economia solidária 11/08/2017 | 20h47 Atualizada em

Três décadas de incentivo ao cooperativismo e à agricultura familiar serão comemorados pelo Projeto Esperança/Cooesperança neste sábado, em Santa Maria. A iniciativa, idealizada pelo bispo Dom Ivo Lorscheiter, completa 30 anos de fundação no dia 15 de agosto, contudo as festividades ocorrem a partir das 9h no Feirão Colonial do Centro de Referência de Economia Solidária Dom Ivo Lorscheiter, no bairro Medianeira.

Haverá ainda homenagem aos pais e confraternização entre os voluntários e entidades que participaram da organização da 24ª Feira Internacional do Cooperativismo e 13ª Feira Latino-Americana de Economia Solidária, em julho.

Para a coordenadora do projeto, irmã Lourdes Dill, é gratificante fazer parte desta história.

– Atuamos há 30 anos organizando o povo. É uma alegria muito gratificante, porque ao longo desse período, muitas pessoas se organizaram, muitas produções se formaram, transformar a consciência, para produzir e gerar renda para se manter de forma cooperada e solidária. É uma experiência que deu certo e hoje está consolidada graças ao esforço de todos e apoio de muitos – considera a coordenadora.

HISTÓRICO

O surgimento do Projeto Esperança/Cooesperança foi inspirado no livro ¿A Pobreza, Riqueza dos Povos¿, do autor africano Albert Tévoèdjeré. O estudo iniciou em 1980 e, em 1986, iniciaram os primeiros Projetos Alternativos Comunitários (PACs).

Em 15 de agosto de 1987, foi criado o Projeto Esperança. A proposta da Arquidiocese articula e congrega as experiências de Economia Popular Solidária e Agricultura Familiar no meio urbano e rural. Também atua na prestação de serviços, desenvolvimento solidário e sustentável, comércio justo e consumo ético na perspectiva de ¿Uma Outra Economia Que Acontece¿.



