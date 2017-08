Presidente da AM Centro quer usina para tratamento de resíduos sólidos

Política 16/08/2017 | 12h00 Atualizada em

Presidente da Associação dos Municípios da Região Centro (AM Centro), o prefeito de São Sepé, Leocarlos Girardello (PP), viaja nesta quarta-feira para a Coreia do Sul, onde acompanha uma comitiva de cerca de 70 presidentes de associações do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

O convite partiu da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Coreia e Girardello, que representará os prefeitos da região, leva na bagagem uma série de expectativas.

Sartori não dá garantias de abertura do Regional no seu mandato



O prefeito vem se preparando há meses para a missão empresarial e seu sonho, mais que conhecer as tecnologias sul-coreanas de tratamento de lixo, é voltar de lá com uma parceria.

Girardello vem há tempos se informando sobre as usinas de tratamento de resíduos sólidos e estima que uma usina média custaria mais de R$ 50 milhões.

O custo, admite Girardello, é uma estimativa com base em informações que recolheu, mas pode ser bem maior, o que não inviabilizaria uma investida no sentido de construir uma Parceria Público-Privada (PPP) para bancar o empreendimento.

O futuro do governo Michel Temer na visão de santa-marienses



O presidente da AM Centro vai focado na ideia de tentar viabilizar a instalação de um sistema para tratar resíduos sólidos.

Ele diz até que Santa Maria poderia ser a sede dessa usina até por ser "importadora" de resíduos produzidos em outros municípios. Outra possibilidade seria a instalação de mais de uma usina, distribuindo-as entre cidades da região.

Nessa hipótese, as instalações seriam menores e tratariam o lixo dos municípios vizinhos via consórcios também com a participação da iniciativa privada.

Além de visitar usinas de reciclagem, o grupo quer conhecer projetos relacionados a tecnologias envolvendo energia solar, tratamento de água e esgoto e fábricas de lâmpadas Led.

Emendas para a prefeitura em 2017 somam quase R$ 5 milhões



A comitiva fica no país asiático até o dia 28. No caso de Girardello, as despesas da viagem serão bancadas pela AM Centro e por ele próprio (alimentação).

Oriundo da iniciativa privada, o prefeito acredita que um consórcio público-privado poderá ajudar a resolver o problema da reciclagem de resíduos nos municípios.