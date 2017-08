Preço da gasolina pode subir de 7 a 10 centavos em Santa Maria

Combustíveis 18/08/2017 | 09h15 Atualizada em

Depois do aumento do ICMS sobre gasolina e diesel que entrou em vigor na última quarta-feira, as dúvidas são se os postos de combustíveis farão o repasse integral ou não aos preços para o consumidor e quando isso ocorrerá.

Após conversar com dois empresários do setor em Santa Maria, a impressão foi de que, entre sexta-feira e segunda-feira, eles devem começar a subir os preços, pois o aumento do ICMS ficou entre R$ 0,07 e R$ 0,10 para o litro da gasolina.

Isso acontece por causa da chamada pauta do ICMS. É que, para efeito de cálculo e cobrança do imposto, o Estado considera que o litro da gasolina passou de R$ 3,74 para R$ 3,97, e o diesel, de R$ 2,92 para R$ 3,02. É sobre esses novos valores que o Fisco calcula quanto ICMS será cobrado na fonte. Ou seja, o valor é recolhido ao Estado bem antes de chegar aos postos e acaba sendo repassado aos preços.

E quem paga a conta? Se o posto conseguir repassar o reajuste na integralidade, será o consumidor. Se o posto acabar tendo de segurar parte do aumento por causa da concorrência ou das vendas baixas, ele fica com parte do prejuízo.

Apesar da gritaria geral dos consumidores, o comentário entre os empresários é que eles estão amargando margens de lucro baixas, pois não conseguiram repassar aos preços finais todo o aumento da PIS e do Cofins.