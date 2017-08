Petrobras anuncia concurso com 159 vagas

Oportunidade 15/08/2017 | 09h31 Atualizada em

A Petrobras divulgou edital para preenchimento de 159 vagas e formação de cadastro para cargos de níveis Médio e Superior em diversas cidades do Brasil. Segundo a companhia, o novo processo seletivo público inclui postos de trabalho nos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Espírito Santo, do Rio Grande do Norte, de Sergipe, de Alagoas e do Amazonas.

A empresa informou que, conforme a programação do Plano de Negócios e Gestão (PNG 2017/2021), as vagas atenderão à demanda por pessoal das novas unidades de produção no pré-sal da Bacia de Santos e servirão para complementar um processo de mobilidade interna que já em andamento.

Nível superior

Serão quatro vagas para o cargo de médico do trabalho júnior e o cadastro esperado é de 20 candidatos.

O valor da inscrição será de R$ 67.

A remuneração mínima para nível superior é de R$ 9.786,14.



Nível médio

Terá um total de 155 vagas, nos cargos de técnico de enfermagem do trabalho júnior (uma), técnico de inspeção de equipamentos e instalações júnior (12), técnico de manutenção júnior _ caldeiraria (uma), técnico de manutenção júnior - elétrica (15), técnico de manutenção júnior _ instrumentação (seis), técnico de manutenção júnior - mecânica (22), técnico de operação júnior (78) e técnico de segurança júnior (20). O cadastro esperado é de 775 candidatos.

O valor da inscrição é de R$ 47.

No caso dos cargos do nível médio, são R$ 3.681,63 (técnico de enfermagem do trabalho júnior) e R$ 4.436,38 (demais cargos)



As inscrições foram abertas hoje e seguem até 4 de setembro. Os interessados devem procurar o site da Fundação Cesgranrio. As provas objetivas estão marcadas para o dia 1º de outubro de 2017.

Além do salário, a Petrobras oferece, entre outros benefícios, previdência complementar (opcional), plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia) e benefícios educacionais para dependentes.

A companhia informou ainda que o processo seletivo terá validade de 12 meses, prazo que pode ser prorrogado, uma vez, por igual período, conforme critério da empresa. O edital completo, com informações sobre os cargos, os polos de trabalho, as localidades, as vagas, as cidades de provas, os requisitos e a remuneração pode ser consultado no site da Petrobras ou no da Fundação Cesgranrio.