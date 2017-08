O futuro do governo Michel Temer na visão de santa-marienses

Política 04/08/2017 | 10h30 Atualizada em

Apesar da vitória do governo na Câmara dos Deputados, que barrou a abertura de investigação de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer (PMDB) pelo Supremo Tribunal Federal (STF), há mais dúvidas do que certezas em relação ao que virá pela frente nos próximos meses.

Santa-marienses ouvidos sobre o momento do país não veem um cenário muito positivo antes do pleito de 2018. Presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria (Cacism), o empresário Rodrigo Decimo diz que a expectativa do setor produtivo é de que as reformas tenham continuidade.

– Esperamos que o governo tenha sustentação, que possa usar a maioria que tem, para dar prosseguimento às reformas da Previdência, política e tributária para podermos ter uma situação minimamente estável – ressalta. Ele não arrisca palpite sobre o futuro de Temer a curto prazo, mas torce por uma transição estável até as próximas eleições.

O prefeito Jorge Pozzobom (PSDB) defende a estabilidade do país e, para isso, mesmo que seu partido esteja por abandonar o governo, ele acredita que a permanência de Temer ainda é garantia de evitar mais transtornos.

– Eu não votei no Temer, quem votou foi o PT. A cada dia surge uma coisa nova, mas eu não quero crise nenhuma. Mesmo sendo contra o PSDB no governo, defendo a estabilidade. Não sei o que vai acontecer com a economia, mas com essa decisão da Câmara, acho que o presidente toca até o final do seu mandato – avalia ele.

O professor de Economia do Centro Universitário (Unifra) Francisco José Maria Pereira lembra que a questão econômica está diretamente relacionada à política. Pelo número de votos favoráveis a Temer na votação de quarta-feira, Pereira vê dificuldades para aprovação da reforma da Previdência, pelo menos do texto atual que encontra muita resistência de setores da sociedade.

Maioria governista no Parlamento não garante que projetos das reformas da Previdência e tributária sejam aprovados Foto: Antonio Augusto / Câmara dos Deputados

– A questão econômica não vai se resolver enquanto não for desatado esse nó que envolve a política. O governo Temer ganhou tempo para respirar, mas esse tempo é curto. Ainda há outra denúncia a caminho e aí recomeça tudo de novo. Nos últimos meses, tudo o que o governo fez foi armar estratégias para barrar a denúncia – observa.

Denúncia a caminho

Pereira reconhece que a economia apresenta sinais de recuperação em relação a 2016, mas "tudo pode piorar", dependendo das novas denúncias.

Para Cleber Ori Cuti Martins, professor de Ciência Política do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), o governo mostrou que tem uma base importante no Congresso, embora ela venha se reduzindo.



– A crise se mantém e pode até piorar porque ela é maior que o governo. Mas o governo está funcionando, o que não quer dizer que esteja funcionando bem. As reformas afetam direitos e isso descontenta muita gente – avalia Martins.

O deputado federal Paulo Pimenta (PT) foi um dos que votaram a favor da investigação de Temer pelo STF.

– Para que seja investigado Michel Temer e essa quadrilha que tomou de assalto o Palácio do Planalto, contra a hipocrisia e o cinismo, eu voto não – pronunciou ele, ao dar seu voto.

Ele avalia que o governo saiu "muito enfraquecido", apesar do resultado positivo para Temer:

– Vai haver um agravamento da crise. Do nosso ponto de vista, a antecipação do calendário eleitoral com a eleição de novos deputados, senadores e de presidente da República é a saída.