Ninguém acerta os números da Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 46 milhões

Loterias 06/08/2017 | 15h11 Atualizada em

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 1955 da Mega-Sena, que foi realizada neste sábado em Itabela (BA). Os números sorteados foram: 15, 27, 33, 36, 41 e 45.



De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 46 milhões. Confira o rateio:



Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 147 apostas ganhadoras, R$ 22.299,78

Quadra - 4 números acertados - 7.391 apostas ganhadoras, R$ 633,60

QUINA

Ninguém levou o prêmio máximo do concurso 4448 da Quina neste sábado. Os números sorteados foram: 10, 22, 27, 32, 59. No próximo sorteio da Quina, que vai acontecer na segunda, o prêmio deve chegar a R$ 1,4 milhão. Confira o rateio:



Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 74 apostas ganhadoras, R$ 5.201,33

Terno - 3 números acertados - 5.678 apostas ganhadoras, R$ 101,93

Duque - 2 números acertados - 137.655 apostas ganhadoras, R$ 2,31

TIMEMANIA

Ninguém levou prêmio máximo da Timemania neste sábado. Os números sorteados no concurso 1066 foram: 16, 18, 21, 38, 41, 48 e 54. O time do coração foi o Americano/RJ. A estimativa do prêmio para o próximo concurso é de R$ 2,2 milhões. Confira o rateio:



7 números acertados - Não houve acertador!

6 números acertados - 4 apostas ganhadoras, R$ 22.904,84

5 números acertados - 125 apostas ganhadoras, R$ 1.047,07

4 números acertados - 2.558 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 25.539 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: Americano/RJ - 5.680 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA SENA

O prêmio máximo da Dupla Sena não teve ganhadores em seus dois sorteios do concurso 1677, realizado neste sábado (5). A estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$ 900 mil. Confira as dezenas e o rateio dos dois sorteios:

1º sorteio - 07, 25, 28, 32, 33, 46

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 31 apostas ganhadoras, R$ 1.684,77

Quadra - 4 números acertados - 1.039 apostas ganhadoras, R$ 57,44

Terno - 3 números acertados - 15.777 apostas ganhadoras, R$ 1,89

2º sorteio - 02, 18, 22, 24, 28, 45

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 15 apostas ganhadoras, R$ 3.133,68

Quadra - 4 números acertados - 909 apostas ganhadoras, R$ 65,66

Terno - 3 números acertados - 16.117 apostas ganhadoras, R$ 1,85

FEDERAL

A Caixa sorteou ainda os números da extração 5203 da Loteria Federal, que foi realizado neste sábado (5). Os resultados são os seguintes:

Destino - Bilhete - Valor do Prêmio (R$)



1º - 52583 - 700.000,00

2º - 83523 - 36.000,00

3º - 64070 - 30.000,00

4º - 39008 - 24.700,00

5º - 53553 - 20.146,00