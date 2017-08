Mega-Sena e outras três loterias acumulam e prêmios podem chegar a R$ 13,9 milhões

Loterias 13/08/2017 | 14h02 Atualizada em

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 1958 da Mega-Sena, que foi realizada neste sábado, em Feijó (AC). Os números sorteados foram: 15, 20, 22, 24, 34 e 55. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 7 milhões.

Confira o rateio:

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 32 apostas ganhadoras, R$ 52.452,50

Quadra - 4 números acertados - 2.670 apostas ganhadoras, R$ 898,06

QUINA

Ninguém levou o prêmio máximo do concurso 4454 da Quina. Os números sorteados foram: 17, 18, 21, 37, 72. No próximo sorteio da Quina, que vai acontecer na segunda-feira, o prêmio deve chegar a R$ 2,2 milhões.

TIMEMANIA

O sorteio deste sábado da Timemania também não teve nenhum acertador. Os números sorteados no concurso 1069 foram: 02, 11, 19, 37, 43, 64 e 72. O time do coração foi o Sport/PE. A estimativa do prêmio para o próximo concurso é de R$ 3,1 milhões.

DUPLA SENA

O prêmio máximo da Dupla Sena não teve ganhadores em seus dois sorteios do concurso 1680, realizado neste sábado (12). A estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$ 1,6 milhão.

Confira os sorteios:

1º sorteio

02, 20, 21, 23, 44, 45

2º sorteio

01, 02, 06, 10, 35, 49