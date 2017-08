Mega Sena acumula e deve pagar R$ 26 milhões no sábado

Loterias 17/08/2017 | 08h29 Atualizada em

O concurso 1.959 da Mega Sena acumulou. De acordo com a Caixa, o prêmio acumulado para o próximo concurso a ser realizado no sábado será de R$ 26 milhões. Os números sorteados nesta quarta-feira foram: 08, 21, 27, 35, 43, 56. Pela quina, 94 apostadores ganharam R$ 19.568,67; já a quadra rendeu R$ 566,45 às 4.639 apostas ganhadoras.



QUINA

O concurso 4.457 da Quina teve uma aposta vencedora do prêmio principal. De acordo com a Caixa, o prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 600 mil. Os números sorteados foram: 05, 15, 21, 70, 75.

Confira o rateio:

Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora (São Paulo-SP), R$ 4.082.815,67

Quadra - 4 números acertados - 63 apostas ganhadoras, R$ 8.387,49

Terno - 3 números acertados - 6723 apostas ganhadoras, R$ 118,19

Duque - 2 números acertados - 175546 apostas ganhadoras, R$ 2,48



LOTOFÁCIL

Treze apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 1.551 da Lotofácil. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 1,7 milhão segundo a Caixa. Os números sorteados nesta quarta-feira foram: 01, 03, 05, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25.

Veja o rateio:

15 acertos - 13 apostas ganhadoras (Maceió-AL, Salvador-BA, Brasília-DF, Araguari-MG, Malacacheta-MG, Pará de Minas-MG, Olinda-PE, Douradina-PR, Rio de Janeiro-RJ, Nova Petrópolis-RS, Campinas-SP, Itaquaquecetuba-SP e São Paulo-SP), R$ 46.572,15

14 acertos - 1796 apostas ganhadoras, R$ 148,17

13 acertos - 39496 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 328748 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 1228495 apostas ganhadoras, R$ 4,00





FEDERAL

O concurso 05206 da Federal ocorreu nesta quarta-feira. Confira os bilhetes sorteados e o rateio:

1º bilhete: 25933 - R$ 350.000,00

2º bilhete: 56725 - 18.000,00

3º bilhete: 02437 - 15.000,00

4º bilhete: 78951 - 12.000,00

5º bilhete: 75940 - 10.888,00