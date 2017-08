Jornalistas criam empresa especializada em fotos de pets

Empreendedorismo 16/08/2017 | 11h05 Atualizada em

Foi durante uma conversa informal que as jornalistas Dandara Flores Aranguiz e Fernanda Ramos decidiram começar um empreendimento cheio de ternura, criatividade, latidos e miados. Apaixonadas por bichos, elas lançaram, há três semanas, o Fernanda Ramos Fotografia Pet, empresa especializada em registrar momentos fofos, divertidos e curiosos de animais de estimação e seus tutores.

A parceria das duas começou na faculdade. Formadas pelo Centro Universitário Franciscano (Unifra) em 2013, estenderam a amizade e agora são sócias unindo dois amores que balançam os corações de ambas: a fotografia e a bicharada.

Dandara conta que, há algum tempo, queria começar um negócio diferente e desejava explorar um mercado inédito, algo que fosse novidade em Santa Maria.

– Todo mundo sabe da minha paixão por bichos. A Fê também não pode ver um animalzinho que já se derrete. Então, em uma conversa informal, nos perguntamos: Por que não começar uma sociedade? Juntamos nossas duas paixões, fotografia e pets, e está dando muito certo – comemora.

Foto: Fernanda Ramos / Divulgação

Dandara cuida do marketing do empreendimento. Como social mídia, administra as redes sociais e produziu o site da empresa, o fernandaramosfotopet.com. Em duas semanas, fizeram mais de 10 ensaios e ganharam 1 mil curtidas no facebook.



Fernanda tem experiência em diferentes áreas da fotografia. Já fez ensaios, eventos e trabalhou com fotojornalismo. Ela não hesita em afirmar que a afinidade com os animais foi a grande motivação para o novo trabalho.

– Fotografar os bichos é muito prazeroso, e a parceria com a Dandara foi essencial para esta nova trajetória. Eu cuido das captações e edições, ela faz os contatos e cuida da divulgação. Nossos ensaios podem ser ao ar livre ou na casa dos clientes – explica a fotógrafa.

Entre brincadeiras e petiscos

A professora Giliane Clavé Baggio não quer perder nenhum detalhe do crescimento da vira-lata Zelda, 5 meses. Foi por meio do Facebook de uma amiga que ela conheceu o trabalho de Fernanda:

– A Zelda foi encontrada na rua. Nenhum irmãozinho dela sobreviveu. Logo que conheci a Fernanda, percebi o carinho dela com a nossa pet. Isso nos conquistou – revela.

Para Giliane, a paciência, a agilidade e a disposição da profissional para fazer cada registro garantiram o resultado positivo das imagens.

A publicitária Graziela de Freitas conheceu Fernanda em um passeio com os cães. Ao ver o jeito que a fotógrafa trata os clientes, ficou entusiasmada em fazer um álbum para Mona, Cacau e Amendoim.

Amendoim Foto: Fernanda Ramos / Divulgação

– Por ser o mais comportado, o collie Amendoim foi o primeiro a ganhar as fotos. Eu estava no Parque Itaimbé, com os três, quando vi Fernanda distribuir petiscos e rolar na grama com um cãozinho que fotografava. Ela é maravilhosa. Como podemos comprar pacotes ou fotos individuais, aos poucos, vou pedir mais imagens. Além disso, a gente pode levar a foto na hora, e a Fernanda nos dá liberdade de sugerir edições. A intimidade e a paciência dela com os bichos são excepcionais – declara.

As jornalistas acreditam que o profissionalismo aliado à novidade no mercado santa-mariense e ao bom atendimento são alguns pontos positivos do negócio.

Foto: Fernanda Ramos / Divulgação

Por enquanto, a Fernanda Ramos Fotografia Pet só fez fotos de cães e gatos, mas está à espera de outros animaizinhos para fotografar. Para fazer uma foto do pet, o tutor paga R$ 20 e leva a foto digital e impressa.



O pacote com cinco fotos digitais e impressas custa R$ 90 e com 10 fotos custa R$150. Já o pacote e com 30 fotos custa R$400, sendo que 10 são impressas. O pagamento pode ser parcelado no cartão de crédito, e os horários podem ser agendados pelos telefones (55) 99151-3810 ou 99663-9965.

– Tenho respeito pelos animais e sou muito grata pelo carinho que eles nos proporcionam sem exigir nada. Eu já gostava de fotografar a Luz Maria, minha vira-lata. Fizemos também fotos incríveis dos gatinhos da Dandara, Juarez e Marília. As lambidas, afagos e olhares carinhosos compensam o esforço que fazemos para captar os melhores momentos deles – diz Fernanda.



Paixão por animais e fotografia trouxe um novo empreendimento para a cidade Foto: Lucas Amorelli / Newco SM