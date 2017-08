Ingressos para o cinema do Royal começam a ser vendidos online

Diversão 15/08/2017 | 08h16 Atualizada em

Começou a funcionar o sistema de venda online de ingressos, e com escolha de lugar marcado, para as salas da Arcoplex Cinemas, no Royal Plaza Shopping. A novidade vai dar bem mais comodidade, pois não será preciso ir ao cinema e enfrentar longas filas para conseguir ingresso ou melhores lugares em filmes mais concorridos.

Para comprar ingressos, é preciso:

1) Acessar o site www.arcoplex.com.br

2) Escolher a cidade

3) Ir à aba Ingresso Online, que abre uma página especial, em que há quartopassos:

_ Escolher o filme, o horário e dia da sessão

PRIMEIRO PASSO: Escolher o filme que vai assistir e, em seguida, o horário e dia da sessão Foto: Reprodução / Arcoplex Cinemas

_ Definir quantos ingressos quer comprar:

SEGUNDO PASSO: Definir quantos ingressos vai comprar Foto: Reprodução / Arcoplex Cinemas

_ Escolher em quais cadeiras quer assistir o filme na sala

TERCEIRO PASSO: Escolher em qual poltrona você quer assistir ao filme Foto: Reprodução / Arcoplex Cinemas



_ Escolher a forma de pagamento (em um momento da compra, vai pedir o cadastro e, se a pessoa não tiver, pode fazer na hora, de forma fácil). É possível pagar com cartões de crédito Visa, MasterCard, Diners, Elo e American Express.



PASSO FINAL: Selecionar a bandeira do cartão de crédito, informando dados para concluir a compra. A confirmação será enviada para seu e-mail, com o código do ingresso. É preciso imprimir esse código ou anotá-lo para, no dia da sessão, trocar pelos ingressos num tótem de autoatedimento no cinema ou na própria bilheteria Foto: Reprodução / Arcoplex Cinemas





4) Depois de fazer o pagamento, o cliente recebe em seu e-mail o código da compra. É preciso imprimi-lo ou anotar esse número e ir até a bilheteria antes da sessão, para pegar os ingressos. A partir de hoje, isso poderá ser feito também em um tótem de autoatendimento, em frente ao cinema.

REGRAS

Alguns detalhes importantes: para pessoas até 15 anos e com mais de 60 anos, além de sócios do Clube do Assinantes do Diário, é possível fazer a compra online de meia entrada no site e, na hora de pegar os ingressos no cinema, comprovar essa idade ou levar o voucher ou credencial virtual do Clube do Assinante do Diário.

Já pelo Clube Km de Vantagens Ipiranga ou para quem quiser pagar em dinheiro, a compra de ingressos continua só podendo ser feita na bilheteria.



Outra informação importante: sempre às terças-feiras, o site é atualizado com as sessões dos oito dias seguintes. Por isso, só a partir de terça é possível comprar ingressos até a quarta-feira da semana seguinte pelo site. Por isso, por exemplo, numa segunda-feira, só estarão disponíveis as compras de ingressos até os próximos dois dias – se, na segunda-feira, a pessoa entrar na sessão de quinta, ao tentar gerar o ingresso, vai dar mensagem de erro.