Inauguração de lojas terá shows na Rua do Acampamento 

Economia 04/08/2017 | 16h54 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New Co

No mês passado, o prédio onde serão as lojas estava em obras Foto: Charles Guerra / New Co

O Grupo Grazziotin, de Passo Fundo, que tem 10 lojas em Santa Maria com as bandeiras Grazziotin, Por Menos, Tottal Casa & Conforto e Franco Giorgi, está concluindo mais um grande investimento em Santa Maria. Nesta quarta-feira o grupo vai inaugurar um prédio de 2 mil m², na Rua do Acampamento, onde funcionarão uma Tottal e uma Por Menos – apesar de ser uma transferência, com a desativação da Por Menos da mesma rua e da Tottal da General Neto, as lojas estão sendo ampliadas e houve criação de 20 novos empregos.



Grupo de fora constrói mais duas lojas na Rua do Acampamento, em Santa Maria



O novo prédio fica ao lado da Grazziotin e, para a inauguração, haverá programação especial, com solenidade às 8h de quarta– em que deve estar presente a presidente do grupo, Renata Grazziotin –, além de shows gratuitos ao público, de quarta a sábado (dias 9 a 12), em plena Rua do Acampamento. Por isso, prepare-se: haverá bloqueio total da rua nesses dias.

Os shows são de graça e abertos ao público em geral. Todos começam às 19h.



Veja a programação:

– Quarta-feira, dia 9 - João Luiz Corrêa e Grupo Campeirismo

– Quinta-feira, dia 10 - Grupo Rodeio

– Sexta-feira, dia 11 - Cia da Cidade

– Sábado, dia 12 - César Oliveira e Rogério Melo

Para conferir as alterações no trânsito, clique aqui.