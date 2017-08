Imobiliária de Santa Maria se destaca em evento nacional com programetes no Youtube 

Imóveis 14/08/2017 | 14h30 Atualizada em

No evento em São Paulo, palestrante Rafael Landa destacou a estratégia de divulgação da Imobiliária Taperinha com o programa E Agora, Raquel? no canal do YouTube Foto: Divulgação / Taperinha

A diretora de marketing e vendas da Imobiliária Taperinha, Raquel Trevisan, está muito faceira com o resultado no primeiro ano de investimentos do programa E Agora, Raquel?, no canal de YouTube da imobiliária. O coroamento da iniciativa veio em uma feira nacional, no Transamérica, em São Paulo: o Conecta Imobi, o maior congresso de marketing imobiliário da América Latina.

Durante o evento, no início deste mês, o programa do qual Raquel virou protagonista foi citado como um case de sucesso na área de marketing. E não foi só por um palestrante, mas por dois. Primeiro, foi na palestra de Rafael Landa, que é de uma agência de publicidade de Porto Alegre que atende grandes empresas nacionais do setor imobiliário. No telão da palestra, ele citou como exemplo de inovação o programa E Agora, Raquel?.

VÍDEOS ajudam a tirar dúvidas sobre compra, venda e aluguel de imóveis



Depois, foi a gerente de vendas do YouTube, Fernanda Doria, que falou dos canais de imobiliárias na plataforma e mostrou várias telas do programa feito por Raquel como uma experiência inovadora, para um público de 3 mil pessoas.

– Foi muito legal. Profissionais de imobiliárias e agências de todo o Brasil vieram falar comigo depois das palestras – conta Raquel, que, no programa, tira dúvidas comuns relativas a condomínios e o setor de aluguéis e vendas de imóveis.