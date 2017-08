Família da região está com os pés no empreendedorismo   

Empreende 09/08/2017 | 12h02 Atualizada em

A música do Festival de Inverno da UFSM e a gastronomia da Semana Cultural Italiana não foram as únicas atrações de Vale Vêneto, em São João do Polêsine, no mês passado. A exposição de produtos artesanais, como os chinelos de capacho fabricados na cidade da Quarta Colônia, também chamou a atenção dos visitantes.

Essa confortável ideia, que está ganhando os pés dos gaúchos, é da artesã e bancária Luciana Pauletto, 36 anos, que é casada com Evandro e mãe de Matheus, 18, e dos gêmeos Miguel e Nathalia, que completam 3 anos em novembro.

Habilidosa e criativa, Luciana já havia ganhado fama na região com suas produções artesanais. Ela fazia caixas em MDF, pinturas e bordados. Mas, com a chegada dos gêmeos, ela precisou se afastar da rotina produtiva para se dedicar aos bebês. No ano passado, com as crianças mais crescidas, a vontade de voltar a produzir começou a aumentar. A ideia era ter um ateliê e empreender. O marido, agricultor, embarcou nesse sonho com ela e começou a pesquisar sobre as novidades na área do artesanato na internet. Foi assim que eles descobriram a moda dos chinelos feitos de capacho e resolveram apostar na novidade. Assim, nasceu a fábrica Libertà Chinelos.

Para produzir, a família comprou maquinário e a matéria-prima necessária. O investimento foi de cerca de R$ 20 mil. Segundo Luciana, ela pretende reaver o valor investido em cerca de um ano. Por enquanto, o retorno tem correspondido às expectativas. No início, eles faziam poucas unidades. Hoje, conseguem produzir até cem pares por semana.



Luciana usa a renda extra para a criação dos gêmeos Miguel e Nathalia Foto: Gabriela Perufo / NewCo

– Com a participação em eventos, como aconteceu em Vale Vêneto, as pessoas conhecem e ficam interessadas. Muita gente comprou para si, para presentear e até para vender – conta a empreendedora.

Eles também vendem pela internet e têm revendedores do produto em outras cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Ainda nesse semestre, a família está analisando participar de outros eventos da região, como a Expojuc, em Júlio de Castilhos, e a Festa do Moranguinho, em Agudo.

Produção familiar

A iniciativa deixou a família ainda mais unida. Luciana, o marido e o filho mais velho trabalham juntos e se revezam nos cuidados com os gêmeos. Enquanto pai e filho montam os chinelos, produzidos com ou sem sola emborrachada, a mãe é a responsável por dar o toque artístico final ao produto. Os calçados ganham enfeites de pedrarias, miçangas, flores, estampas, o que torna cada modelo exclusivo. Os chinelos custam R$ 35. Mas, em outras lojas da internet, chegam a custar até R$ 69,90.

Em Santa Maria, os chinelos estão à venda na loja Arte Criativa Foto: Álisson Oliveira / Arquivo Pessoal

O segredo é Acreditar

Segundo ela, para empreender, é fundamental acreditar na qualidade e na usabilidade do que se produz. Ela conta que, desde o início, a família acreditou na ideia em função de sua qualidade.

– O capacho faz uma massagem nos pés e proporciona relaxamento. Além disso, chinelo é algo que todo mundo usa. Esse modelo é acessível, bonito, diferente e agradável de usar. As pessoas amam – conta Luciana, satisfeita.

Em Santa Maria, os chinelos estão à venda na loja Arte Criativa, no Santa Maria Shopping, e no Clube Recreativo Dores.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: libertachinelos@gmail.com ou pelo telefone (55) 99979–4426.