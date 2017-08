Evento movimenta R$ 550 mil em Santa Maria

Turismo de eventos 15/08/2017 | 20h58 Atualizada em

Congresso ocorreu em três auditórios ao mesmo tempo, no começo do mês na UFSM

Congresso ocorreu em três auditórios ao mesmo tempo, no começo do mês na UFSM

Para detectar os potenciais e os problemas que Santa Maria tem na área de turismo de eventos, o Santa Maria Convention & Visitors Bureau (Santa Maria CVB) fez uma pesquisa com 7% dos participantes de um evento nacional que foi realizado no início deste mês na cidade.

Foram 690 visitantes, de vários Estados e até do Exterior, que estiveram por cinco dias em Santa Maria, no 55º Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (Sober). Além de medir a qualidade dos serviços oferecidos pelo setor turístico, a pesquisa projetou que, durante o evento, foram gastos cerca de R$ 550 mil em Santa Maria, além de R$ 164 mil com a organização do evento.

A pesquisa chegou a essa projeção a partir da constatação de que cada turista gastou R$ 160 por dia, em média, com alimentação, compras, táxi e entretenimento.

O evento foi apoiado pelo Santa Maria CVB e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação. A equipe do CVB auxiliou a organização do congresso com a indicação de fornecedores e nas negociações com o poder público, com a empresa responsável pelo serviço de transfer, com as cooperativas e associações de taxistas e, por meio da Associação dos Hotéis, Restaurantes e Agências de Viagens (AHTurr), com hotéis e restaurantes.

Para o presidente do CVB, José Dimpério, a avaliação do evento é altamente positiva:

– Os hotéis tiveram boa ocupação, superior ao que é normal em dias de semana. Esse tipo de evento é o pulmão da economia de Santa Maria, considerando o trade de eventos e turismo. Não tem outra forma de alavancar esse setor, se não for pela atração de eventos.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação Ewerton Falk, o evento confirma o que ele considera uma vocação natural da cidade, que já tem estrutura para receber encontros desse porte:

– Desde que assumimos a pasta, tomamos como propósito trabalhar o desenvolvimento do município também através da atração e promoção de eventos.