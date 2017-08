Dois supermercados de Santa Maria investem R$ 2,7 milhões em reformas e geram 10 empregos

No setor de supermercados, duas empresas locais, que fazem parte da Rede Super, investiram R$ 2,7 milhões em obras de melhorias e ampliação, mesmo em ano de crise.

Na sexta, o Supermercado Copetti reabriu a loja na Avenida Rio Branco, quase esquina com Vale Machado, que ficou três meses fechada para uma reforma total, que custou R$ 700 mil. No mercado, tudo agora é novo em folha, desde gôndolas, refrigeradores, equipamentos, caixas, pisos, teto, instalações elétrica, hidráulica e de esgoto.