De carro, táxi ou ônibus, veja como chegar ao novo shopping de Santa Maria

Trânsito 17/08/2017 | 10h30 Atualizada em

Faltam menos de duas semanas para a inauguração do Shopping Praça Nova em Santa Maria. Com o empreendimento, que deve inaugurar no dia 1º de setembro, alterações no trânsito, mais especificamente na BR-287, no acesso ao local, nas linhas de ônibus e táxis.



ACESSO PELA BR-287

De acordo com o Dnit, um grupo de operários corre para que isso seja possível. A liberação do viaduto sobre a BR-287, localizado em frente ao shopping, deve permitir passagem por baixo da estrutura, que liga os bairros Patronato e Renascença.

Operários trabalham para liberar o acesso ao shopping por baixo da rodovia Foto: Lucas Amorelli / Newco SM

ÔNIBUS

Assim que o viaduto for liberado, algumas da linhas de ônibus devem começar a passar pela parada que fica perto do shopping. De acordo com Cristiano Andretta, gerente operacional da Associação dos Transportadores Urbanos (ATU), depois da inauguração, uma avaliação deve apurar a demanda necessária para atender aos passageiros na região.

Andretta disse que foi feito o pedido, à prefeitura, da liberação de uma nova linha, do Centro até o novo empreendimento. Ainda não há resposta por parte do Executivo.

Veja as mudanças já previstas, no trânsito de carros e de ônibus, com a inauguração do shopping: