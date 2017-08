Confira os números sorteados na Lotofácil, Quina e Loterial Federal

Loterias 10/08/2017 | 08h23 Atualizada em

Três apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 1.548 da Lotofácil. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 1,7 milhão segundo a Caixa. Os números sorteados nesta quarta-feira foram: 02, 03, 04, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23.

Veja o rateio:

15 acertos - 3 apostas ganhadoras (Salvador-BA, Matão-SP e São Paulo-SP), R$ 637.315,94

14 acertos - 503 apostas ganhadoras, R$ 1.670,80

13 acertos - 17341 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 199393 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 1051216 apostas ganhadoras, R$ 4,00



QUINA

O concurso 4.451 da Quina acumulou. De acordo com a Caixa, o prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 1,4 milhão. Os números sorteados nesta quarta-feira foram: 25, 43, 54, 70, 77.

Confira o rateio:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 55 apostas ganhadoras, R$ 6.979,03

Terno - 3 números acertados - 4637 apostas ganhadoras, R$ 124,47

Duque - 2 números acertados - 113946 apostas ganhadoras, R$ 2,78



FEDERAL

O concurso 05204 da Federal ocorreu nesta quarta-feira.

Confira os bilhetes sorteados e o rateio:

1º bilhete: 04339 - R$ 350.000,00

2º bilhete: 31745 - 18.000,00

3º bilhete: 41115 - 15.000,00

4º bilhete: 15336 - 12.000,00

5º bilhete: 51241 - 10.888,00