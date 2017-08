Confira os números sorteados de Mega Sena, Quina, Timemania e Dupla Sena

Loterias 11/08/2017 | 08h42 Atualizada em

Uma única aposta, de Curitiba (PR) acertou sozinho as seis dezenas do concurso 1.957 da Mega Sena sorteadas nesta quinta-feira. O vencedor levou R$ 51.557.331,87 para casa. Pela quina, 98 apostadores ganharam R$ 34.841,20; já a quadra rendeu R$ 585,63 às 8.329 apostas ganhadoras.



De acordo com a Caixa, o prêmio acumulado para o próximo concurso, no sábado, será de R$ 2,5 milhões. Os números sorteados foram: 02, 14, 22, 23, 29, 47.





QUINA

O concurso 4.452 da Quina teve um vencedor na faixa principal. De acordo com a Caixa, o prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 600 mil. Os números sorteados nesta quinta-feira foram: 10, 11, 19, 28, 57.

Confira o rateio:

Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 1.448.880,09

Quadra - 4 números acertados - 151 apostas ganhadoras, R$ 2.666,82

Terno - 3 números acertados - 9788 apostas ganhadoras, R$ 61,86

Duque - 2 números acertados - 177891 apostas ganhadoras, R$ 1,87



TIMEMANIA

O concurso 1.068 da Timemania realizado nesta quinta-feira acumulou. As dezenas sorteadas foram: 05, 06, 18, 19, 28, 38, 69. O time do coração foi o União São João-SP. O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 2,6 milhões.

Veja o rateio:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 7 apostas ganhadoras, R$ 12.378,64

5 números acertados - 165 apostas ganhadoras, R$ 750,22

4 números acertados - 3283 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 31539 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: UNIÃO SÃO JOÃO/SP - 4160 apostas ganhadoras, R$ 5,00



DUPLA-SENA

O concurso 1.679 da Dupla Sena realizado nesta quinta-feira não teve ganhadores nas faixas principais dos dois sorteios. A Caixa prevê um prêmio de R$ 2,3 milhões para o próximo o concurso.

Os números do 1º sorteio foram: 05, 08, 32, 35, 43, 49.

Já as dezenas do 2ª sorteio são: 13, 30, 33, 44, 45, 48.

Confira o rateio:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 15 apostas ganhadoras, R$ 3.435,60

Quadra - 4 números acertados - 853 apostas ganhadoras, R$ 69,04

Terno - 3 números acertados - 15364 apostas ganhadoras, R$ 1,91

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 6 apostas ganhadoras, R$ 7.730,09

Quadra - 4 números acertados - 754 apostas ganhadoras, R$ 78,11

Terno - 3 números acertados - 15419 apostas ganhadoras, R$ 1,90