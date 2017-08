Clube abre 107 vagas de emprego em Santa Maria

Oportunidades 11/08/2017 | 08h10 Atualizada em

Entre as tarefas dos selecionados, estão a manutenção do Dores Praia Park e de estruturas da sede campestre

O Clube Recreativo Dores abriu a seleção e já está recebendo inscrições de candidatos interessados em concorrer a 107 vagas de emprego. A grande maioria das oportunidades é para o cargo de auxiliar de manutenção geral, mas há muitas vagas para os cargos de auxiliar de limpeza, portaria e auxiliar de manutenção piscinas.

Os interessados devem ir, até a metade de setembro, à sede central do Dores, na Rua Bento Gonçalves, de segunda a sexta, das 8h às 11h e das 14h às 17h, para preencher o formulário de seleção do clube. Para isso, é preciso levar identidade, título de eleitor, CPF e uma foto 3x4 – homens também devem estar em dia com o serviço militar.

Os selecionados começarão a trabalhar a partir de outubro, a grande maioria deles na sede campestre.

– Conforme a iniciativa, a dedicação e o desempenho do funcionário, ele pode ser promovido. Hoje em dia, há pessoas em cargos importantes dentro do clube que começaram em cargos mais simples – afirma a psicóloga do clube Maria Cecília Cinel Vesenick.



