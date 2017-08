Aprovado pelo público, Pátio Rural retorna só ano que vem

ENTRETENIMENTO 06/08/2017 | 20h35 Atualizada em

A última edição do ano do Pátio Rural mostrou mais uma vez que o evento se consagrou entre santa-marienses. Para o público, é mais uma opção de programa em família com atrativos para todos os gostos e idades. E este foi um dos motivos que levou a família Behrenz até o Hotel Fazenda Pampas neste domingo. O servidor Público Cleri Behrenz, 43 anos, levou a esposa Andrea, 43, e o filho Enzo, 6, para aproveitar as atrações do evento.



– Tem música boa, comida e bebida, e, principalmente brinquedos para o Enzo. É muito bom porque a gente pode deixar ele brincar sem se preocupar. E não precisa pagar nada. As atrações musicais também estão ótimas – avalia Cleri, que mora na Vila Caramelo e não se importou em atravessar a cidade para ir até o Pátio Rural.

Da mesma forma pensa a família Bassoaldo, que visitou o Hotel Fazenda e aprovou a diversidade gastronômica.

– Tem muita opção de comida e doces. Ótimo programa para curtir em família. A cidade precisa de mais iniciativas como esta – completa a professora Elisângela Bassoaldo, 42 anos, que foi ao local acompanhada da irmã Silvia e da sobrinha Nycole.

O número de visitantes desta edição foi bem inferior da realizada em junho, quando cerca de 35 mil pessoas estiveram no local durante os dois dias de evento. Nesta edição, a prefeitura estima que o número de visitantes tenha ficado em torno de 12 mil. O secretário de Desenvolvimento Rural, Rodrigo Menna Barreto, acredita que a dificuldade no acesso na última edição, com engarrafamento e longas filas de espera, tenha reduzido o público no evento que encerrou neste domingo.

– Talvez, muitas pessoas deixaram de vir por causa da demora em chegar da outra vez. No entanto, nós trabalhamos para melhorar o fluxo de veículos, por isso alteramos a forma de acesso e saída ao local. Além disso, modificamos a disposição da estrutura interna visando acolher melhor os visitantes. No geral, o nosso evento está ótimo. A estrutura está preparada para atender até um limite de pessoas. Se passarmos disso, não é possível garantir que todos consigam aproveitar as atrações do pátio – destaca o secretário.

Dentre os expositores, há esperança de que mais uma edição seja realizada até o final do ano. A artesã Patrícia Avozani, 38 anos, participa do Pátio Rural desde as primeiras edições, em 2015.

– O ambiente é muito bom. Além de vender, a gente conquista muitos clientes que entram em contato depois do Pátio. Mais uma edição até o final do ano seria muito interessante. Tomara que mudem de ideia – torce.

No entanto, o secretário Menna Barreto confirma que o Pátio Rural terá sua próxima edição somente em 2018.

– Precisamos atender a outras demandas da secretaria. E também não podemos inchar o calendário de eventos até o final do ano. Já estamos focados nas edições do ano que vem, em abril, junho e agosto – revela ele.

O último Pátio Rural de 2017, que ocorreu entre sábado e domingo, reuniu foodtrucks, agroindústrias e artesãos de diferentes distritos de Santa Maria, além de proporcionar aos visitantes atrações musicais, prática de esportes radicais, almoço e jantar coloniais, passeios a cavalo e espaço kids com brinquedos infláveis.