Apresentado projeto de centro de distribuição de produção de agricultura familiar, em Santa Maria

AGRONEGÓCIO 10/08/2017 | 20h54 Atualizada em

Durante o Seminário Regional de Cooperativismo, realizado na tarde desta quinta-feira, no Instituto São José, em Santa Maria, o prefeito Jorge Pozzobom (PSDB) apresentou a gestores e produtores rurais de cidades vizinhas o projeto de construção de um Centro Regional de Recebimento e Distribuição de Alimentos.

40 novas vagas são abertas para lojas e empresa de limpeza do novo shopping



Durante o seminário, Pozzobom falou da importância de criar e fortalecer uma rede regional de abastecimento de produtos agrícolas, atendendo ao consumo formal, institucional e direto de Santa Maria. Esse centro forneceria hortigranjeiros para a merenda de escolas públicas, para presídios e instituições, como a UFSM e Exército.

Na oportunidade, o diretor do departamento de Cooperativismo da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Lino Hamann, afirmou que o governo do Estado vai garantir apoio logístico à criação do Centro, fornecendo uma balança, uma câmara de refrigeração e outra de congelamento, um caminhão-baú, uma empilhadeira, e paletes e caixas para armazenar os produtos que chegarem ao local.

Sindicato Rural de Santa Maria escolhe nova diretoria no dia 21



O secretário de Desenvolvimento Rural, Rodrigo Menna Barreto, diz que uma emenda parlamentar está garantida, no valor de R$ 600 mil – com contrapartida de R$ 100 mil da prefeitura – para construir o prédio do centro, no Bairro Minuano. O projeto do edificação também já está definido. Não há data ainda para licitar a obra.



(Com informações da Assessoria de Imprensa da Prefeitura)