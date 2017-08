18 vagas estão abertas em lojas da Acampamento e do novo shopping

Santa Maria 14/08/2017 | 08h21 Atualizada em

A primeira loja da Polishop na região, que abrirá em setembro no Praça Nova Santa Maria, terá 10 funcionários. Os interessados em concorrer às vagas de emprego devem entrar no site da loja, o www.polishop.com e acessar a aba Trabalhe Conosco, que fica na parte inferior do site.



Famosa por ter um canal de TV que anuncia seus produtos inovadores, a Polishop é uma rede brasileira que tem hoje 234 lojas no país, com previsão de inaugurar mais 15 filiais ainda este ano – no Estado, abrirá também no shopping de Passo Fundo.

A filial no Praça Nova Santa Maria terá 115 m² e será uma loja padrão da Polishop, com todo o mix de produtos nos segmentos gourmet, beleza, saúde e bem-estar e fitness.

Questionada do motivo de vir para Santa Maria, a rede Polishop informou, por meio de sua assessoria, que "a avaliação dos shoppings para a abertura de lojas da marca é feita de acordo com o mix de empresas presentes, fluxo de clientes e localização", e que "o Praça Nova atendeu muito bem a todos esses requisitos."



O movimento nas novas lojas do Grupo Grazziotin, na Rua do Acampamento, foi tanto, que será preciso empregar mais gente. Além dos 20 contratados anteriormente, a previsão era selecionar outras quatro pessoas a partir desta segunda, mas o número subiu para oito. São sete vagas novas na Por Menos e na Tottal Casa & Conforto, além de uma na Grazziotin.

Grupo investe mais de R$ 10 milhões e abre duas lojas em Santa Maria



Os interessados devem levar currículos a partir de hoje nas lojas. Isso é outro indicador de que investindo bastante em divulgação e promoções, colhe-se o retorno, pois havia longas filas de clientes nessas lojas nos últimos dias.

365 VAGAS NO NOVO SHOPPING

É impossível descobrir todas as seleções de emprego que acontecem, mas a boa notícia é que, das empresas que abrirão no novo shopping e que o Diário conseguiu confirmação, já são pelo menos 365 novos empregos gerados para o Praça Nova Santa Maria, que vai abrir em 1º de setembro. Esse é o resultado dos recrutamentos feitos por pelo menos 25 empresas que a coluna de Deni Zolin divulgaram nos últimos dois meses.



Ainda haverá muito mais empregos criados, mas esses números já dão uma esperança de que a geração de postos de trabalho terá boa reação este ano na cidade. A título de comparação, em todo o 1º semestre deste ano, Santa Maria gerou 438 novos empregos em toda a cidade – 170 deles foram criados só com a abertura do novo Beltrame Supermercados, em abril – enquanto agora, só o shopping prevê uma abertura total de 1,5 mil empregos diretos e indiretos.

Como o Praça Nova tem hoje 82% dos espaços comercializados, não serão gerados todos esses empregos num primeiro momento, até porque algumas lojas vão demorar alguns meses para inaugurar. É o caso do McDonald¿s, que deve abrir mais para o final do ano e estima contratar mais 40 pessoas para a filial do Praça Nova.