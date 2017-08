10 dicas na hora de comprar o presente do Dia dos Pais

Economia 09/08/2017 | 10h02 Atualizada em

O Dia dos Pais está chegando. Para o comércio, a data também é oportunidade de lucrar com o presente para o paizão, pois muitos aproveitam para dar um mimo ao seu pai. No entanto, em tempos de finanças apertadas, é preciso ter cautela ao escolher o presente. Tanto na hora de definir o que comprar, para que não gere mais despesas ao presenteado, quanto ao comprador, para que não se tenha um endividamento desnecessário. Além disso, o consumidor precisa ter muito cuidado com as promoções e preços convidativos.

O educador financeiro e presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), Reinaldo Domingos, preparou uma lista de 10 dicas para presentear os pais, mas sem comprometer o orçamento mensal:

1) Busque um presente diferente, com pouquíssimo investimento e que beneficiaria toda a família

2) Certifique-se do que o pai está precisando e una o útil ao agradável. Pesquise em vários lugares antes de decidir onde irá comprar

3) Respeite sua situação financeira para comprar um presente que caiba no seu bolso. Nessa época, o comércio faz muitas promoções, basta analisar e ver se vale a pena

4) Junte-se com os irmãos e mãe para dividir o valor do presente

5) Caso não tenha guardado dinheiro, procure saber quanto de prestação cabe realmente em seu orçamento mensal

6) Se seu pai estiver endividado, ajude-o a sanar esse problema, mas dê a ele também um livro ou curso de educação financeira, para que isso não ocorra novamente

7) Cuidado com presentes que possam ter custos agregados, como celular, cachorro, entre outros

8) Convidar para almoçar/jantar em um restaurante que ele goste, ou mesmo preparar um almoço especial pode ser um presente bastante agradável

9) Se for levá-lo para uma viagem, pesquise em diversas agências, pois o preço dos pacotes pode variar

10) Caso não dê para comprar nenhum dos presentes que você tinha em mente, converse com o seu pai e planeje-se para poder presenteá-lo em outra ocasião

Já o economista e professor universitário Alexandre Reis diz que é importante estar atento para evitar endividamentos, principalmente quanto ao parcelamento de compras.

– É preciso planejar o consumo e ter cuidado com produtos de alto valor agregado. Todo consumidor deve avaliar o seu status social e ver se realmente tem condições de fazer essa compra sem comprometer o seu orçamento. Aquele consumidor que tem dinheiro em mãos precisa usar o seu poder de barganha, pedir um desconto maior já que vai pagar em dinheiro – orienta Reis.

Outra dica do professor é quanto aos parcelamentos. Segundo ele, é interessante evitar parcelas com valores muito altos. O indicado é que ela não comprometa mais do que 30% do rendimento do comprador. Além disso, é preciso ficar de olho nas taxas de juros em casos de parcelamentos longos. O ideal, de acordo com ele, seria uma poupança prévia para esse tipo de compra. Ou seja, o consumidor economiza um pouco a cada mês para não ficar com pendências financeiras após a aquisição do presente.

– A data deve ser comemorada em família, com todos curtindo o momento com o pai e fazendo com que seja legal. Nem sempre um produto é importante. Um bom abraço também é presente – recomenda.

Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostra que cerca de 57% dos consumidores do país, o que representa em torno de 86,1 milhões de pessoas, devem is às compras por conta da data comemorativa. Em 2016, este índice era de que 49% tinham intenção de adquirir um presente para o pai. O levantamento mostra ainda que o valor do tíquete médio do presente, que é quanto cada um pretende gastar, deve ficar em R$ 125. O movimento financeiro deve atingir R$ 10,7 bilhões.