Três chapas estão na disputa do comando do DCE da UFSM

Política 03/06/2017 | 13h17 Atualizada em

Reabertura da antiga boate, revitalização de espaços culturais e de lazer, ampliação dos Restaurantes Universitários, aumento do número de vagas nas casas de estudante e implantação de uma ouvidoria estão entre as propostas das três chapas que concorrem à eleição para o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), marcada para a próxima quarta-feira.

O número de eleitores inclui todos os alunos de graduação e dos colégios técnicos, somando 24.235 estudantes.

Disputam o comando da maior entidade estudantil da região Centro do Estado: Chapa 1 – Representa, Chapa 2- Lado a Lado, e Chapa 3 – Libertas. As duas primeiras são oposição à Libertas, que comanda o DCE desde o ano passado.



A campanha se encerrará na terça-feira, véspera da votação. A programação estabeleceu seis debates, o último acontece na segunda-feira no Restaurante Universitário (RU) do campus de Camobi, às 11h30min.

Para bancar as campanhas, as chapas partiram para o financiamento coletivo, a popular vaquinha, entre os universitários. A votação começará às 8h30min, e as urnas estarão distribuídas nos quatro campi da UFSM (veja mais abaixo).

AS IDEOLOGIAS

O primeiro debate para a eleição do DCE, realizado na noite da última terça-feira, no prédio da antiga Reitoria, colocou frente a frente as três chapas que disputam o pleito.



Os representantes das três composições debateram sobre temas sorteados, entre eles acessibilidade no campus, papel dos movimentos sociais, moradia estudantil e o preço da refeição no Restaurante Universitário.

Identificadas com partidos e entidades de esquerda, as chapas 1– Representa e 2 – Lado a Lado têm vários pontos em comum, como a defesa da saída do presidente Michel Temer (PMDB), a vinculação com movimentos sociais e a ocupação da UFSM contra as reformas do governo federal.

Já a chapa 3 – Libertas se identifica com ideias liberais e se situa à direita no campo ideológico. A Libertas se coloca contrária às ocupações ocorridas no ano passado e prega o distanciamento do movimento estudantil dos movimentos sociais de esquerda.

No debate de terça-feira, as chapas 1 e 2 bateram forte na Libertas, principalmente por não mobilizar os estudantes contra as reformas do governo. A chapa de situação procurou se defender das críticas, afirmando ser ¿apartidária e plural¿ e representar os interesses dos acadêmicos.

Apesar dos discursos apontarem claramente o que pensam e defendem as três chapas, nenhuma assume vinculação com partidos.

AS CHAPAS E SUAS PROPOSTAS

Diário pediu cinco propostas para cada uma das chapas que disputam o DCE. A Chapa 1 respondeu que as propostas poderiam ser acessadas em sua página no Facebook. Já as outras duas encaminharam suas propostas. Confira o que cada uma propõe:



Chapa 1 – Representa

Chapa 1-Representa reúne reúne estudantes que fazem oposição às reformas do governo federal e à atual direção do DCE Foto: Charles Guerra / Newcosm

Coordenação-geral – Aline Silva, Axel Mariotto, Cristina Hass, Laiana Toledo, Lucas Rangel, Mateus Lazzaretti, Natálio de Castro Fernandes e Saritha Denardi Vattathara

– Reabertura da boate do DCE em novo local e revitalização da antiga estrutura

– Volta dos Jogos Universitários, envolvendo todos os campi, do Festival Nossas Expressões e do Circuito Universitário de Cultura e Arte

– Criação de uma central de combate a opressões, como racismo e homofobia

– Ampliação das vagas nas casas de estudante

– Ampliação do número de refeitórios, cozinhas e funcionários nos Restaurantes Universitários

– Mais sobre a chapa e suas propostas em www.facebook.com/Chapa1Representa

Chapa 2 – Lado a Lado

A Chapa 2 - Lado a Lado também se opõe às reformas do governo de Michel Temer e à atual direção do DCE Foto: Charles Guerra / Newcosm

Coordenação-geral – Ricardo Ganciné Pereira, Carolina Moreira Nodari, Luís Felipe Ayala, Julia Seliprin Maia, Lucas Schlabendorff de Andrade, Andressa Cabistani e Pablo Kempz

– Ampliação e reajuste das bolsas

– Ampliação do Restaurante Universitário

– Creche para mães estudantes

– Atenção à saúde do estudante, com ampliação do apoio psicológico e atendimento de urgência e emergência no campus

– Melhoria no transporte, com mais linhas de ônibus

– Mais propostas em www.facebook.com/LadoALadoChapa2

Chapa 3 – Libertas

Chapa 3 - Libertas representa a atual direção do DCE e é contrária à vinculação dos estudantes a protestos contra reformas Foto: Charles Guerra / Newcosm

Coordenação geral – Kaoma Razia, Karina França, Lidiele Bairros, Pablo Domingues e Thieli Wildbrub

– Revitalização dos espaços do DCE, incluindo boate e auditório

– Compra de máquinas para confecção imediata da carteira estudantil

– Realização de eventos, como palestras e debates, contemplando a diversidade dos cursos

– Criação da Feira de Oportunidades em parceria com empresas e entidades empresariais



– Criação da Ouvidoria do DCE para que estudantes possam encaminhar críticas, sugestões, elogios e denúncias envolvendo a universidade

– Mais sobre a chapa e suas propostas em www.facebook.com/ChapaLibertas

POR DENTRO DA ELEIÇÃO

Próxima quarta, das 8h30min às 18h, nos centros onde só há aula de dia. Nos centros com aula noturna, a votação será estendida até as 22h

– 24.235 estudantes de graduação e dos colégios técnicos estão aptos a votar, incluindo os campi de Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões

– Serão disponibilizadas 14 urnas no campus de Camobi (centros), 1 Antiga Reitoria, 1 no Colégio Politécnico e 1 no Colégio Técnico Industrial

– Os campi de Cachoeira, Frederico e Palmeira terão 1 urna cada

– A votação será em cédula de papel