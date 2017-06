Santa Maria registra queda de 5% nos passageiros de ônibus 

Transporte coletivo 03/06/2017 | 14h06 Atualizada em

Redução de passageiros no transporte coletivo em Santa Maria é um dos reflexos das dificuldades econômicas do país

Apesar de o agronegócio ter crescido 14,3% e ¿salvado a lavoura¿ da economia no Brasil – na média geral, o PIB no país cresceu 1% sobre o final de 2016 e saímos da recessão, mas caiu 0,4% sobre o 1º trimestre de 2016 –, a realidade em outros setores ainda é difícil.

Um dos exemplos é o setor de transporte público. No 1º quadrimestre deste ano, o número de passageiros no transporte coletivo em Santa Maria caiu 5,7% sobre o mesmo período de 2016.



São números expressivos. No acumulado de janeiro a abril de 2016, o transporte coletivo de Santa Maria havia transportado 7,4 milhões de pagantes, enquanto no mesmo período deste ano, foram 3,9 milhões. São 410 mil pagantes a menos no período, segundo a ATU, o que representa uma queda de R$ 1,35 milhão de receita às empresas de ônibus. É um valor que faz muita diferença.

Possíveis causas da retração

Esses dados da ATU podem indicar reflexos da crise na economia, já que a queda do número de passageiros pagantes inclui também uma redução dos usuários com vale-transporte (ou seja, são menos trabalhadores usando os ônibus).

Por outro lado, a queda da quantidade de pagantes pode ser reflexo também da redução gradual do número de usuários do transporte coletivo em geral. Não é de hoje que muita gente vem deixando de usar o transporte coletivo por vários fatores: porque é mais cômodo andar de moto ou de carro, ou porque é mais barato ir de bicicleta, a pé ou de moto.



Há também a falta de abrigos de ônibus, parte dos ônibus superlotados, a demora entre um ônibus e outro em muitas linhas e até o medo de ser assaltado à noite.

Além disso...

Até empresários do transporte coletivo têm consciência de que o modelo do setor está num beco sem saída, porque, se não houver uma grande mudança no sistema, o círculo vicioso vai seguir: a tarifa vai aumentar cada vez mais porque há menos passageiros, e como a passagem fica mais cara, cada vez menos gente vai usar ônibus.



As únicas maneiras de romper com esse ciclo seriam o governo isentar totalmente o transporte coletivo de impostos ou subsidiar a passagem, pagando por quem anda de graça e com meia tarifa.

Outra necessidade seria fazer obras de corredores de ônibus e reestruturar o sistema, para tornar os ônibus mais rápidos e atrativos. Mas, se depender dos governos fazerem algo, vamos morrer esperando.