Os produtos campeões de venda nos mercados de Santa Maria quando chegar o frio

Economia 05/06/2017 | 08h40 Atualizada em

Não é novidade que, no inverno, uma grande maioria dos consumidores acaba comendo mais chocolates, sopas, massas, pães e até bebendo mais vinho. Porém, qual o impacto dessas mudanças sazonais de consumo nas gôndolas dos mercados? A Associação Gaúcha dos Supermercados (Agas) fez uma pesquisa e mediu essa variação entre verão e inverno.

Confira os oito classificados para a final do Freio de Ouro em agosto



O resultado foi curioso, com as sopas e os vinhos com um maior aumento de consumo no inverno, que começará oficialmente no dia 21 de junho. As sopas registram, em média, um aumento de 38% nas vendas, enquanto os vinhos têm incremento de 30%.

Vendas de carros aumentam em Santa Maria e no país



Em função das sopas, cresce até o consumo de carne com osso e cai o de carne pura. Além disso, em função das festas juninas, em junho as vendas de alguns produtos como pipocas, canjiquinhas, rapaduras e amendoins chegam a aumentar bem mais. Pipocas de micro-ondas têm aumento de cerca de 200%, enquanto as de panela, até 150%. Mas a procura por rapaduras e amendoins aumenta até 500%.

Donos de jazigos de cemitério em Santa Maria terão de passar por recadastramento



Em relação aos preços, o estudo da Associação mostra que o vinho (+15%), o refrigerante (+11,7%) e o milho (+11,2%) foram os itens que mais subiram na comparação com o mesmo período de 2016. Enquanto isso, as frutas (-11,2%) e a cerveja (-2,3%) apresentaram retração nos valores.

Distrito Industrial de Santa Maria ganha rede de esgoto



Outra curiosidade é que o produto com maior queda este ano, no período de frio, deve ser os inseticidas. O consumidor também fica mais longe de cervejas, frutas e verduras. O consumo de sabonete também caiu 5% nesse período de frio.