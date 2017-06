Confira os oito classificados para a final do Freio de Ouro em agosto

Para Expointer 04/06/2017 | 20h56 Atualizada em





Foto: Charles Guerra / New Co

Foi sob céu nublado, garoa fina e muita lama que foram definidos, ontem, os oito conjuntos selecionados para a final do Freio de Ouro, que ocorrerá durante a Expointer, no mês agosto, em Esteio, Região Metropolitana.

Os selecionados foram conhecidos depois de quatro dias de provas na 5ª etapa classificatória para o Feio de Ouro realizada na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Cerca de 300 pessoas assistiram de perto às provas: mangueira, Bayard-Sarmento e campo (paleteada).

Os olhares atentos e preocupados tinham uma explicação: é que dos 20 conjuntos participantes, só oito se classificariam para a etapa final. Ana Paula Maggio, 35 anos, e o marido Leandro Maggio, 39, moram em Santiago e pela primeira vez acompanharam a prova com os três filhos, de 2, 5 e 10 anos de idade.

– É muito bom estar no lugar que a gente gosta. Meu marido laça e nós criamos cavalo crioulo na nossa propriedade, mas assistir às provas é diferente, os animais chamam muita atenção – observou a dona de casa.

O evento ocorreu na pista de rodeios do Centro de Eventos da UFSM, no campus em Camobi. A chuva deixou a pista mais pesada, testando fundamentos como equilíbrio, rusticidade e resistência dos 20 conjuntos. A paixão por cavalos fez Jair Silveira, 39 anos, levar a filha Ingrid, 13, para acompanhar a etapa.

– O amor e a paixão por cavalos começou quando eu ainda era pequeno, são ensinamentos que passam de geração para geração. A minha filha tem duas éguas, a Morena e a Atena, e ela está treinando para participar de prova de rédeas, e vir aqui é muito bom – comenta o pai.



Seis jurados tinham a missão de escolher quem iria passar diretamente para a final. Depois de quase três horas de prova, os oito finalistas (confira no quadro), quatro fêmeas e quatro machos, foram conhecidos.

Preparação

Antes mesmo da divulgação do resultado oficial, os ganhadores comemoravam. O primeiro lugar na categoria fêmea ficou com a Dom Alberto Karapuça do ginete Fábio Teixeira, Cabanha Dom Alberto, da cidade Santo Cristo, norte do Estado.

O proprietário Fernando Alberto Shoeze, 46 anos, demostrava no sorriso a felicidade pela classificação. A égua dele, que tem seis anos de idade, competiu pela primeira vez.

– É uma preparação muito grande, começa desde a doma até o ginete. Estar classificado é bom, mas a felicidade é maior ainda, porque a minha égua é filha de um dos ganhadores do Freio de Ouro, Rodopio de São Pedro – justificou ele.



Com a maior pontuação na categoria macho, SC Dois da Amostra com o ginete Marcos Silveira, Cabanha 52 de Joinville (SC), garantiu o topo da lista. Com cinco anos de idade, o cavalo participou de provas pela segunda vez.

– É uma luta diária de treinamento. Eu trabalho há muito tempo com o Marcos, ele é um grande ginete que trouxe a classificação – comemorou Luiz Carlos Fraccaro, 55 anos, proprietário da Cabanha 52.

Agora, a preparação é para a grande final na Expointer.

Garantidos na final do Freio de Ouro

Foto: DSM / DSM