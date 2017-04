Você pode economizar até R$ 17,55 se optar pelo menor preço da gasolina em Santa Maria 

Combustíveis 03/04/2017 | 09h30 Atualizada em

Os preços da gasolina estão variando até R$ 0,39 por litro em Santa Maria, segundo pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Ou seja, está valendo bastante a pena pesquisar, porque, num tanque de 45 litros, o motorista vai pagar R$ 163,35 no posto mais barato e R$ 180,90 no mais caro. Dá uma economia de até R$ 17,55 se, em vez de ir no mais caro, onde está a R$ 4,02, o cliente for abastecer no posto mais barato, onde o litro custa R$ 3,63.

Na média geral, o litro da gasolina custa R$ 3,78 na cidade, enquanto no início de março, estava em R$ 3,85. Segundo o dono de um posto, essa redução começou porque algumas revendas começaram a baixar os preços, principalmente para quem pagar à vista, para sair na frente dos concorrentes.

Por isso, na sexta, por exemplo, havia vários postos com gasolina na faixa de R$ 3,63, R$ 3,65 e R$ 3,67, principalmente nas avenidas Walter Jobim, Presidente Vargas e Hélvio Basso. Nos próximos dias, o Diário trará uma nova pesquisa de preços.