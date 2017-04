Vendas de carros zero sobem 16,8% em Santa Maria

Economia 04/04/2017 | 08h22 Atualizada em

As vendas de carros zero km em Santa Maria tiveram forte reação em março, causando surpresa até mesmo nos empresários do setor. Foram emplacados 388 automóveis e comerciais leves (picapes e furgões) no mês passado na cidade, contra 332 de março de 2016 – alta de 16,8%.

Já na comparação com fevereiro deste ano, quando tinham sido emplacados só 234 veículos, as vendas de março representam uma alta de 65%.Até os empresários do setor ficaram surpresos com o resultado de março, pois não houve uma grande mudança que justificasse o aumento de vendas. Os juros até caíram, mas foi pouco.

– Desde setembro, o mercado se estabilizou. Acredito que as pessoas estão se dando conta de que não vai mudar muito e não vai piorar a situação da economia. Então, as pessoas começaram a ter mais confiança e a investir. Todo mundo está apostando numa ótima safra. Tudo isso já anima as pessoas a voltar a comprar – opinou Luziano Grellmann, gerente de vendas da Uglione, concessionária da Chevrolet.



Não é só em Santa Maria que as vendas de automóveis novos reagiram. No país, segundo da Fenabrave, os emplacamentos tiveram a primeira atla após 26 meses no negativo. Desde dezembro de 2014 que as montadoras amargavam vendas em queda. Em março, o número de veículos emplacados no Brasil foi de 189.143 unidades, contando carros, caminhões em ônibus, contra 179.279 em março de 2016. Ou seja, uma alta de 5,5%.



Em relação a fevereiro deste ano, que teve menos dias úteis, o aumento nos emplacamentos foi de 39%. Enquanto isso, no trimestre, o mercado no país ainda amarga queda de -1,9% no país. Em Santa Maria, já está no positivo, pelo menos, com alta de 1,8%.