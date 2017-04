Produtores esperam vender cem toneladas de peixe vivo em feira de Santa Maria

Semana Santa 05/04/2017 | 15h30 Atualizada em

A semana que vem vai ser de prato cheio para quem gosta de peixe. De terça a sexta, em 12 pontos diferentes de Santa Maria (veja abaixo), haverá produtores comercializando os animais na 25ª edição da Feira do Peixe Vivo. A expectativa, de acordo com o secretário de Desenvolvimento Rural de Santa Maria, Rodrigo Menna Barreto, é de vender cem toneladas durante todo o evento.

– Os produtores estão bem organizados neste ano, mas estamos preocupados com a crise que o país atravessa e que foi responsável pela queda das vendas no ano passado. Além disso, estamos vivendo uma tragédia no setor de produção de carnes e derivados no Brasil que pode refletir na feira do peixe. Mas, mesmo assim, estamos otimistas que esse ano vai ser melhor – avalia o secretário.

O piscicultor Sérgio Dalpiva, que trabalha no ramo há mais de 20 anos, espera vender cerca de seis toneladas entre a próxima terça e a Sexta-Feira Santa:

– No ano passado a feira foi fraca por causa da crise econômica. Para esse ano, tenho 13 toneladas, mas só vou comercializar uma parte. O resto vou deixar para o ano que vem.

De acordo com o presidente da associação dos piscicultores de Santa Maria, José Machado, a cidade hoje conta com 23 produtores – 16 deles vão vender na Feixa do Peixe Vivo, e os outros sete darão suporte aos expositores, fornecendo os animais:

– Para este ano estamos esperando uma melhora nas vendas porque, desta vez, o evento vai acontecer em uma época em que as pessoas já receberam o salário. No ano passado, a feira foi no final do mês e perdemos 23 toneladas. Estamos com uma expectativa muito boa, os produtores estão muito faceiros.

A montagem para o início da comercialização começa na segunda-feira. Na terça, a partir das 8h, já é possível encontrar os animais nos pontos de venda.



Na propriedade que mantém no distrito de Arroio Grande, Sérgio Dalpiva tem 55 tanques onde cria tilápias, carpas e jundiás. Em Vale Vêneto, distrito de São João do Polêsine, ele tem mais 18 criadouros. Além disso, o piscicultor conta com uma rede de outros produtores que o abastecem quando ele precisa.

Apesar da grande produção, Dalpiva tira boa parte do sustento do ano em época de Páscoa. Nos outros meses, o piscicultor comercializa para pessoas que entram em contato com ele, mas não vende para mercados. Isso porque um sonho que ele começou a construir há cinco anos segue de portas fechadas.

– Fiz um frigorífico para poder comercializar os peixes sempre e já era para estar funcionando, mas a burocracia complicou muito. Já estou finalizando todos os ajustes pedidos pelos bombeiros e ainda me falta um alvará (o de localização, que libera a operação). Mas agora faltam só detalhes para finalizar e acredito que, até junho esteja funcionando. Assim, vou poder comercializar direto para o consumidor e nas feiras – diz Dalpiva.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Rural de Santa Maria, Rodrigo Menna Barreto, assim que o empreendimento de Dalpiva estiver pronto, o Caminhão do Peixe da prefeitura também deve voltar a funcionar.

– Como o frigorífico que abatia os peixes transportados pelo caminhão encerrou as atividades, estamos esperando o frigorífico novo obter a licença de operação e começar a funcionar, porque o peixe precisa ser abatido em um local adequado. Mas nada disso vai se resolver antes da Semana Santa, e o retorno das operações só deve ocorrer em maio ou em junho, porque, agora, os produtores estão muito envolvidos com a Feira do Peixe Vivo – disse o secretário.