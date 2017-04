Prefeitura começa a cobrar IPTU de imóveis irregulares de Camobi

Recadastramento 05/04/2017 | 12h55 Atualizada em

Primeiros donos notificados via Correios são do bairro Camobi

Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

O trabalho de recadastramento urbano de Santa Maria, que começou em 2013, chega ao fim. Agora, ele começará a refletir no bolso de parte dos contribuintes.



A partir da semana que vem, 2,5 mil donos de imóveis do Bairro Camobi vão receber uma notificação pelos Correios para comparecer à prefeitura. Só serão notificados os proprietários que têm todo o imóvel ou parte dele não registrado na prefeitura.

As pessoas poderão, em 30 dias, ir à prefeitura para contestar os dados apresentados e pedir nova vistoria no imóvel. Se concordarem com as medições feitas pelo recadastramento, já será emitida na hora uma nova guia do IPTU com imposto só sobre a área irregular, para que o dono pague o tributo, podendo parcelar até dezembro.

– Não queremos criar alarmismo. Só receberá a notificação a pessoa cujo imóvel tenha área diferente da cadastrada. A pessoa receberá a notificação com foto da residência e que vai informar, por exemplo: sua casa tem 400 m² e está em desacordo com os 100 m² cadastrados na prefeitura. O senhor terá de pagar imposto sobre os outros 300 m² – diz o secretário de Finanças, Jean-Pier Esquia.

Segundo ele, não será cobrado o IPTU retroativo dos últimos cinco anos, só o de 2017. O secretário ressalta que não haverá aumento da alíquota e que a cobrança se refere só à área que está na propriedade e consta como não lançada. A atualização dos dados do imóvel no Cadastro Imobiliário Fiscal, porém, não implica na regularização imediata do imóvel junto à prefeitura.

Só quem receber a notificação deve ir até o 1º andar da prefeitura, na Rua Venâncio Aires, 2.277, de segunda a sexta, das 7h30min às 13h, para contestar a notificação ou pegar o boleto para pagar o IPTU sobre área irregular. Quem não comparecer e não pagar, acabará entrando na dívida ativa em 2018.



ATÉ JULHO, OUTROS BAIRROS

A notificação começa por Camobi, mas, ao longo das próximas semanas, os contribuintes dos demais bairros começarão a ser notificados, o que será avisado antes. A intenção da Secretaria de Finanças é notificar os donos de imóveis irregulares em toda a cidade até junho ou julho.

O secretário Jean-Pier não sabe ainda o número de imóveis irregulares que serão atingidos por essa cobrança, mas até 2016 a estimativa era de 20% dos imóveis sem registro. No Orçamento 2017, existe a previsão de arrecadar R$ 10 milhões a mais este ano só com o IPTU dos puxadinhos irregulares.