Por que conseguir a aposentadoria é tão difícil para os agricultores

Há três anos, mesmo antes da elaboração da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma na Previdência, o agricultor Valdeci Marafiga, 62 anos, tenta se aposentar. Há 30 anos, ele tira da terra o sustento para viver. Mas bem antes disso, entre a adolescência e o início da vida adulta, ele trabalhou ajudando os pais na lavoura da família e viveu por mais de uma década em Porto Alegre, empregado da construção civil, com carteira assinada. A dificuldade enfrentada por ele é comum na vida de quem quer descansar depois de muitos anos abaixo de sol e chuva nas plantações. E a tendência não é melhorar.

– Hoje em dia, o recolhimento do fundo de garantia do trabalhador é feito quando ele vende o produto. O comprador recolhe em torno de 2,1% sobre o montante da venda. Agora, o governo quer individualizar a contribuição, ou seja, o produtor vai ter que destinar um valor mensal, mas o agricultor só vende na safra, ele não tem essa renda todo o mês. Isso é um desincentivo para novos agricultores e vai, praticamente, eliminar a aposentadoria para o homem do campo. Quem vai querer ficar na agricultura sabendo que não tem perspectiva de se aposentar? – questiona Daniela Bohrer, advogada especialista em Direito Previdenciário, que atende clientes de Santa Maria e da Capital.

Para Marafiga, o principal entrave para conseguir o benefício está na comprovação do tempo de serviço. E ele ainda tem um agravante: em 2014, sofreu um acidente com uma serra e perdeu três dedos da mão esquerda. A limitação física tornou ainda mais difícil a lida na pequena propriedade em São Martinho da Serra, onde ele se criou e onde planta feijão, milho, abóbora, além da produção de porcos. Quase tudo o que ele produz vai parar no prato da família.

– Depois que me acidentei, recebi auxílio-doença por oito meses, mas preciso me aposentar porque eu não tenho mais condições de trabalhar. Mas eles pedem muitas provas de que a gente trabalhou no campo. Eu me dediquei a vida toda a isso, mas não tenho tudo em papel. Ainda consigo plantar, mas não é nem metade do que eu plantava antes. Sinto dores terríveis na minha mão, principalmente, no inverno. Mas estou lutando – diz o agricultor, pai de cinco filhos, que ainda sustenta as três meninas mais novas, além da mulher e da mãe, que também dependem dele para viver.

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

De acordo com a advogada, o principal entrave para o agricultor conseguir a aposentadoria está na comprovação da prova material e da prova testemunhal do trabalho desempenhado:

– Uma certidão do Incra de que o pai do trabalhador era dono da terra, por exemplo, não serve como prova porque não significa que ele também trabalhava. Mas se a pessoa tem certidão de batismo, tem o registro da escola, isso significa que ela estava todo o tempo lá, no campo. Tudo isso deveria ajudar o trabalhador a comprovar o tempo de serviço. Fora que o segurado que trabalha em regime de economia familiar não pode ter maquinário, porque descaracteriza pequena produção, não pode ter outra renda, exceto esporádica, não pode ter empregados.

A nova proposta também prevê que a idade mínima para a aposentadoria seja a mesma para quem trabalha na cidade e no campo, o que, segundo Daniela, seria desproporcional.

– A vida no campo é tão difícil que, quando o trabalhador for alcançar a idade para se aposentar, ele já morreu – explica ela.

Já Marafiga mantém a esperança em se aposentar, apesar das dificuldades enfrentadas:

– A gente acredita que vai conseguir, mas, se a Justiça trancar, o que eu vou fazer, não é?

A reforma da Previdência deve ser votada ainda neste mês na Câmara dos Deputados.